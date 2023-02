Ein Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022 unterstreicht den positiven Trend von Deutschlands größtem Büromöbelhersteller: Mit einem Umsatz von zirka 236 Millionen Euro verzeichnet die Sedus Stoll AG eigenen Angaben zufolge ein Wachstum von +21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt damit deutlich über dem Marktwachstum der Branche (+8 Prozent). Auch die Auftragseingangszahlen liegen mit zirka 240 Millionen Euro auf Rekordniveau und bieten Rückenwind für den Start ins neue Jahr.

„Trotz schwieriger Rahmenbedingungen antizyklisch investiert“

„Die Sedus Stoll AG ist solide aufgestellt und damit sehr gut gerüstet für die Zukunft“, erklärt Daniel Kittner, Vorstand Technik und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb der Sedus Stoll AG, in einer Pressemitteilung. „Wir haben in den letzten Jahren trotz Pandemie und schwierigen Rahmenbedingungen konsistent antizyklisch in Lösungen für New Work und moderne Arbeitsplatzkonzepte investiert.“ Diese strategischen Entscheidungen zahlten sich heute aus, wie neue Großprojekte im In- und Ausland zeigten.

Sedus Stoll: Ein besonderes Unternehmen Zwei Drittel des Gewinns kommen gemeinnützigen Zwecken zugute Die Sedus Stoll AG ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, die unter der Marke Sedus als Büromöbelhersteller tätig ist. Vorstände sind Daniel Kittner und Cornel Spohn. Sedus Stoll beschäftigt rund 920 Mitarbeiter, davon rund 500 in Dogern. Das Unternehmen befindet sich zu 60,6 Prozent im Besitz der Stoll Vita Stiftung Waldshut , zu 32,3 Prozent der Karl Bröcker Stiftung Lippstadt und zu 7,1 Prozent übriger Aktionäre. Die beiden Stiftungen verfolgen gemeinnützige Zwecke. Rund zwei Drittel der Gewinne von Sedus Stoll kommen so laut Geschäftsführung in wohltätige Vorhaben zugute. Neben dem Naturschutz werden auch Projekte im Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege sowie medizinische und therapeutische Projekte und Einrichtungen für Kinder im In- und Ausland gefördert.

Neben der gezielten Entwicklung von zeitgerechten Produktlösungen für New Work investiert das Unternehmen auch in die Digitalisierung und in smarte Lösungen für hybrides Arbeiten. Außerdem wurden nachhaltige Produktionsverfahren kontinuierlich gefördert und vorangetrieben.

Der Büromöbel-Hersteller lanciert seit 2022 neue Produkte zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Die zwei fixen Termine schafften Transparenz und Planbarkeit. Die Kunden können sich so auf die Markteinführung einstellen. Im letzten Jahr hat Sedus im Mai und Oktober Produktneuheiten vorgestellt.

Blick in das Sedus Smart Office am Standort in Dogern. Hier arbeiten rund 100 Mitarbeiter aus den Abteilungen Design, Produktentwicklung, Datenmanagement, Marketing, Qualität, Einkauf und Vertrieb sowie für den Vorstand. Das offene Raumkonzept kann der Zahl der Belegschaft angepasst werden. | Bild: Sedus Stoll Ag

Sedus Stoll will die Investitionen aus den letzten Jahren auch 2023 fortesetzen. Ziel ist es, bis 2025 bei der Produktion Klimaneutralität zu erlangen. Kern der Strategie sind bereits teilweise implementierte Energiekonzepte an den Produktionsstandorten Dogern und Geseke und die Erhöhung der Anteile an regenerativen Energien vor Ort. Im speziellen die Umstellung auf Photovoltaik und Wärmepumpen.

Sedus will einem ganzheitlichen Ansatz folgen

Bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung seiner Produkte will Sedus einen ganzheitlichen Ansatz mit einer durchdachten Kreislaufwirtschaft verfolgen. Dies beinhalte den Einsatz von Recyclat und die konsequente Verarbeitung von recyclefähigen Materialien.

Für einen erheblichen Produktionsanschub soll in der ersten Jahreshälfte 2023 die Inbetriebnahme der neuen „Futura 2“-Anlage am Standort Geseke sorgen. Sie ergänzt die bestehende Fertigungslinie aus dem Jahr 2012. Durch ein automatisiertes Plattenschnittverfahren sollen Durchlaufzeiten reduziert und Produktionsabläufe deutlich beschleunigt werden. „Die Investition in die neue Fertigungslinie ist die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte der Sedus Stoll AG“, erklärt Kittner. (pm/von)