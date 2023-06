Der Dogerner Büromöbel-Hersteller Sedus schließt das Geschäftsjahr 2022 mit glänzenden Zahlen ab. „Während die Büromöbelbranche ein Wachstum von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnte, erzielte die Sedus Stoll Gruppe einen historischen Rekordumsatz“, zitiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung seinen Vertrieb- und Technik-Vorstand Daniel Kittner.

Der Umsatz liegt bei 238,1 Millionen Euro

Mit einem Umsatz von 238,1 Millionen Euro habe die Gruppe 2022 Umsatzgewinne von 21,5 Prozent verzeichnen können, so Sedus. Im Ausland erzielte die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben Erlöse von rund 109,4 Millionen Euro und legte damit sogar 23,5 Prozent zu.

Zahl der Mitarbeiter wächst von 926 auf 978

Die Beschäftigtenzahl hat sich in der Sedus Stoll Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent erhöht. Im Jahresquartalsdurchschnitt waren 978 Mitarbeiter (ohne Vorstände, Geschäftsführer und Auszubildende) gegenüber 926 im Vorjahr in der Gruppe tätig. Sedus Stoll entwickelt und produziert in Deutschland an den zwei Standorten Dogern und Geseke.

Das Unternehmen: Sedus Stoll im Kurzporträt Die Sedus Stoll AG mit Sitz in Dogern zählt zu den führenden Komplettanbietern für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte. Entwickelt und produziert wird an zwei Standorten in Deutschland, Dogern und Geseke. Die Büromöbel werden weltweit vertrieben. Die Sedus Stoll AG ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der Stoll Vita Stiftung in Waldshut und der Karl Bröcker Stiftung in Lippstadt. Die beiden Stiftungen verfolgen gemeinnützige Zwecke.

„Trotz Pandemie und anderer schwieriger Rahmenbedingungen hat die Sedus Stoll Gruppe weiterhin antizyklisch in Lösungen für New Work und moderne, flexible Arbeitsplätze investiert“, wird Kittner zitiert. Die Gruppe investiere konsequent in smarte, cloudbasierte Lösungen für hybrides Arbeiten. Parallel dazu sei das Ziel durchgängig nachhaltiger Produktionsverfahren kontinuierlich vorangetrieben und umgesetzt worden.

Aufträge über 248 Millionen Euro gehen ein

Auch die Auftragseingänge bewegten sich mit rund 248 Millionen Euro auf Rekordniveau, sie garantierten eine solide Basis für den Start in das laufende Geschäftsjahr 2023. Für diesen Erfolg sieht Sedus die zahlreichen Großprojekte in Zusammenarbeit mit Fachhändlern im In- und Ausland verantwortlich.

Sedus Stoll hat seinen Hauptsitz in Dogern (Bild). Eine weitere Entwicklungs- und Fertigungsstätte befindet sich im ostwestfälischen Geseke. | Bild: Sedus Stoll AG

Zum siebten Mal in Folge öffnete Sedus UK seinen Showroom in London zum Designfestival Clerkenwell Design Week. Am 15. Juni wurde der neue Showroom in Eschborn bei Frankfurt in Betrieb genommen.

Neue Anlage am Standort Geseke soll Kapazität deutlich steigern

Für einen erheblichen Produktionsanschub soll die Inbetriebnahme der neuen „Futura 2“-Anlage am Standort Geseke im Sommer 2023 führen. Durch das automatisierte Plattenschnittverfahren sollen Durchlaufzeiten reduziert und Produktionsabläufe deutlich beschleunigt werden.

„Die Investition in die neue Fertigungslinie ist die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte der Sedus Stoll AG“, erklärt Kittner. Durch die Vergrößerung des Produktsortiments sei in den vergangenen Jahren die Auslastung der Produktionsanlagen gestiegen. „Durch die Inbetriebnahme von ‚Futura 2‘ bauen wir weitere Kapazitäten auf, um der starken Nachfrage schneller gerecht zu werden.“