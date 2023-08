„Wir freuen uns, dass Dogern zum Treffpunkt für Laufbegeisterte wird und wir den

Firmenlauf wieder wie gewohnt ausrichten können,“ erklärt Daniel Kittner, Vorstand Vertrieb und Technik der Sedus Stoll AG. „Und weil Bewegung Körper und Geist fit hält und gemeinsames Laufen für gute Laune sorgt, sind alle herzlich eingeladen, bei diesem Event dabei zu sein.“ Die Vorbereitungen für den Firmenlauf von Sedus sind bereits in vollem Gange: Das Veranstaltungs-Team, bestehend aus zahlreichen Helfern von den Mitarbeitern von Sedus und der Gemeinde Dogern sowie den

Unterstützern und Sponsoren, fiebert schon dem Lauftag entgegen.

Die Laufstrecke ist auch dieses Jahr auf die Kondition von allen abgestimmt: Das Streckenprofil ist für Laufeinsteiger, Nordic Walker, Hobby- sowie Profiläufer bestens geeignet. Bei Firmenläufen steht nicht die sportliche Leistung, sondern das Gemeinschaftserlebnis und der Gesundheitsgedanke im Vordergrund. Die Strecken sind überschaubar: Beim Sedus-Run können sich die Teilnehmer zwischen fünf und zehn Kilometern entscheiden. Das Teambuilding, der gemeinsame Spaß am Sport und das Zusammensein nach dem Rennen ist dabei genauso wichtig, wie der Lauf an sich. „Laufen verbindet,“ sagt Frank Vogelbacher, Leiter Central Sales der Sedus Stoll AG. „Letztes Jahr hat meine ganze Familie am Sedus-Run teilgenommen. Und obwohl meine Frau, meine Kinder und ich in unterschiedlichen Gruppen mitgelaufen sind, ist für uns der Sedus-Run ein wichtiges Familienevent geworden“.

Das gewachsene Bewusstsein für Gesundheit in der Bevölkerung fördert den Trend zum gemeinsamen Lauferlebnis. Deshalb nimmt wohl auch das Interesse in Dogern von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu. Wie in jedem Jahr wird ein Teil der Startgebühren und der Erlös aus der Tombola für einen guten Zweck gespendet.

Der neunte Sedus-Run findet am Samstag, 16. September, von 10 bis 17 auf dem Werksgelände der Sedus Stoll AG in Dogern statt. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Freitag, 15. September, am Empfang von Sedus in Dogern oder auch am Veranstaltungstag auf dem Veranstaltungsgelände. Die Online-Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: 9. Sedus Firmenlauf 2023. Weitere Informationen zur Laufstecke und dem Rahmenprogramm findet man unter https://www.sedus.com/de/sedus-run.