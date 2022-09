Seit 2012 ist der Sedus Run fester Bestandteil im Dogerner Jahreskalender. Nach einer zweijährigen Pause durch Corona wird am Samstag, 24. September, der Firmenlauf zum achten Mal stattfinden. „Bewegung ist wichtig, damit Körper und Geist gesund und fit bleiben,“ sagt Christoph Kargruber, Sedus-Vorstand Marketing und Vertrieb. „Mit dem Sedus Firmenlauf wollen wir sowohl Spaß an der Bewegung vermitteln als auch dazu ermutigen, einen aktiven Lebensstil zu pflegen.“

Das Veranstaltungs-Team, bestehend aus zahlreichen Mitarbeitern von Sedus, der Gemeinde Dogern sowie Unterstützern und Sponsoren, fiebert dem Lauftag entgegen. Die Laufstrecke ist auch dieses Jahr auf die Kondition von allen abgestimmt: Das Streckenprofil ist für Laufeinsteiger, Nordic Walker, Hobby- sowie Profiläufer geeignet. Die Teilnehmer können sich zwischen fünf und zehn Kilometern entscheiden. Das Teambuilding, der gemeinsame Spaß am Sport und das Zusammensein nach dem Rennen ist dabei genauso wichtig, wie der Lauf an sich.

Begleitend zum sportlichen Teil gibt es auch ein gastronomisches Angebot. | Bild: Sedus Stoll Ag

Das Interesse am Sedus Run in Dogern ist bisher von Jahr zu Jahr kontinuierlich gewachsen. Bei letzten Sedus Run 2019 kamen über 400 Läufer zusammen. Wie in jedem Jahr wird ein Teil der Startgebühren und der Erlös aus der Tombola für einen guten Zweck gespendet.

Der achte Sedus Run findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr auf dem Werksgelände der Sedus Stoll AG in Dogern statt. Teilnehmen können Familien, Freundesgruppen, Arbeitskollegen oder Kinder über die Distanzen von fünf oder zehn Kilometer. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt teamweise am Freitag, 23. September, am Empfang von Sedus in Dogern oder am Veranstaltungstag auf dem Veranstaltungsgelände. Die Zeitnahme erfolgt über ein Chipsystem, die Siegerehrung schließt sich unmittelbar an die Auswertung an.

Geehrt werden die drei schnellsten Firmenteams und das jeweils schnellste Schülerteam im 10- und im 5-Kilometer-Lauf, das schnellste Nordic-Walking-Team, das sportlichste Unternehmen mit den meisten Teilnehmern sowie unter den weiblichen und männlichen Teilnehmern der schnellste Einzelläufer, der schnellste Schüler sowie der älteste Läufer.

Online-Anmeldungen sind ab sofort im Internet (my.raceresult.com/211114/) möglich. Weitere Informationen zur Laufstecke und dem Rahmenprogramm Auf der Homepage das Sedus Run (www.sedus.com/de/sedus-run).