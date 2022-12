von Doris Dehmel

Die Gemeinde Dogern muss 732.000 Euro bereits eingenommene Gewerbesteuer zurückzahlen und für 2023 in gleicher Höhe eingeplante Steuervorauszahlung reduzieren. Im November sei eine entsprechende Forderung auf dem Rathaus eingegangen, berichtete Bürgermeister Fabian Prause in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres.

Die Finanzplanung für 2023 wurde über den Haufen geworfen

Die nahezu fertige Finanzplanung für 2023 habe „völlig über den Haufen geworfen“ werden müssen, so der Bürgermeister. Dies auch, weil noch weitere Steuererstattungen in Höhe von 350.000 Euro an Dogerner Gewerbebetriebe gingen. Der Bürgermeister verhehlte nicht, dass all dies für die Gemeinde finanziell ein blaues Auge bedeute.

„Wie es sich abzeichnet, wird mit einem erheblich negativen Jahresergebnis in Höhe von 1,67 Millionen Euro zu rechnen sein“, sagte Prause. Die liquiden Mittel werden spätestens mit der Fertigstellung des Feuerwehrhauses aufgebraucht sein. Darüber hinaus werde auch 2024 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen sein, so Prause. Die Zahlen würden sich erst ab 2025 wieder verbessern.

Kämmerer: „Investitionen sind im kommenden Haushaltsjahr nicht möglich“

„Investitionen sind im kommenden Haushaltsjahr nicht möglich“, lautete die Botschaft von Rechnungsamtsleiter Stefan Schlachter. Aufgrund der finanziellen Entwicklung müssten geplante oder gewünschte Investitionen kritisch hinterfragt und der Zeitplan für deren Realisierung verändert werden.

So sei der Kindergartenneubau 2023 nicht zu finanzieren. Wichtig sei es aber, rechtzeitig die Fördermittel aus dem Ausgleichstock zu beantragen, um zumindest 2024 bei der Mittelvergabe dabei zu sein.

Defizit schnellt um über 1,5 Millionen Euro nach oben

In fast allen Bereichen wurde der Rotstift angesetzt, um die Zahlen doch noch etwas positiv beeinflussen zu können. Wird im laufenden Haushaltsjahr noch im Ergebnis mit einem Minus von rund 140.000 Euro gerechnet, so ist dieser Betrag um minus 1,53 Millionen Euro auf 1,67 Millionen in die Höhe geschnellt.

Bei dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr handle es sich wegen vieler Unwägbarkeiten um einen „Blick in die Glaskugel“, so Prause. Er machte dem Gremium aber deutlich, dass diese Zahlen keinen Anlass zum Verkauf des „Tafelsilbers“ der Gemeinde bedeuteten.