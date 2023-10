Dogern (de) In der Stiftungsversammlung der Hanspeter Ebner Stiftung pro Dogern wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Neben redaktionellen Veränderungen sieht die neue Satzung zwei stellvertretende Vorsitzende und die Möglichkeit vor, eine größere Anzahl an Mitgliedern aufzunehmen. Zudem ist darin festgeschrieben, auf einen Inflationsausgleich zu verzichten. Bislang war die Stiftung lediglich auf die Unterstützung unterschiedlicher Projekte in der Gemeinde Dogern ausgelegt. Neuerdings wird dies auch in Albbruck und weiteren Orten möglich sein.

Deutlich war im Rückblick auf das vergangene Jahr zu erkennen, dass das Wohlfahrtswesen, Vereine und kirchliche Zwecke mit 7.993 Euro den größten Förderanteil hatten, gefolgt von der Unterstützung der Jugend- und Altenhilfe und hilfsbedürftiger Personen mit 4.475 Euro und der Bereich Bildung und Erziehung und kulturelle Zwecke mit 895 Euro. Zahlreiche Projekte werden alljährlich, wieder andere im Einzelfall unterstützt. So wird auch in diesem Jahr unter anderem wieder die Weihnachtsaktion des DRK gefördert. Seit Jahren und auch künftig soll im Bedarfsfall Essen auf Räder unterstützt werden. Die Grundschule wurde bei ihrem Energiesparprojekt am Schulfest und für die Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Die Nachbarschaftshilfe, die Seniorengemeinschaft 60plus und der Theaterverein, der Jugendfußball und der Musikverein profitierten im letzten Jahr von der Stiftung. Lucia Schmid, in deren Händen die gesamte Stiftungsverwaltung liegt, schilderte die bereits in diesem Jahr getätigten Förderungen, wie unter an anderem die für das Narrentreffen und die Jugendmusik Albbruck-Dogern. Monatlich unterstützt wird die Obachlosenhilfe „Helfer in Not“.

Nach 15 Jahren ist Helga Heinrich aus dem Kreis der Entscheidungsträger der Stiftung zurückgetreten. „Menschen wie sie gibt es selten“, so Peter Ebner. Mit Herzblut habe sich Helga Heinrich für Menschen eingesetzt, menschliche Wärme gezeigt und auf Augenhöhe kommuniziert, immer aber klare Haltung bewiesen, wenn es um Entscheidungen ging.