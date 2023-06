In der Hauptversammlung des DRK-Ortsverbandes Dogern wurde deutlich, dass die relativ kleine Gruppe viel zu leisten vermag. Dies ist im Ernstfall und bei bestimmten Aktivitäten immer wieder gemeinsam mit der Bereitschaft Albbruck möglich. Das Miteinander und Mithilfe wurden auch im vergangenen Jahr sehr ernstgenommen, wie dies Ortsvorsitzender Bürgermeister Fabian Prause verdeutlichte. Er dankte allen für ihr Engagement. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte soll über die weitere Verwendung des alten Feuerwehrgerätehauses entschieden werden. Jedenfalls könnte eine mögliche Nachnutzung für das DRK zusätzliche Räumlichkeiten bringen, versicherte Prause. Ein weiteres Ziel ist die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges, für das bereits Gelder angespart wurden. Viele Aktivitäten lagen hinter den Bereitschaftsmitgliedern zurück. Blutspendetermine fanden statt, an der Dorfputzede hatte sich das DRK eingeklinkt. Auch am Dorffest war man mit dabei, wie auch beim Dogerner Kindersommer und bei der Tombola beim Auftakt in den Advent. Begleitet wurde die Wallfahrt nach Todtmoos. Auch beim Sedus Run waren die Rotkreuzler zur Stelle.

Bereitschaftsleiter Hans Perzelmaier berichtete von 2000 Einsatzstunden im vergangenen Jahr. Fest steht am 2. September die Wallfahrt nach Todtmoos, am 16. September der Sedus Run, im Oktober der Blutspendetermin und im November der Auftakt in den Advent.

Neu in die Bereitschaft aufgenommen wurde Jaqueline Rünz. Hans Perzlmaier konnte die Ehrung für seine 35-jährige DRK-Zugehörigkeit in Empfang nehmen. In Abwesenheit wurde Iris Arzner für 30 Jahre und Altbürgermeister Karl Heinz Wehrle für 40 Jahre ausgezeichnet. Fritz Maier und Helga Heinrich wurden zu Ehrenmitgliedern des DRK-Ortsvereins Dogern ernannt. Die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr lobte Kommandant Andreas Rogg. Der Dank für die Bereitschaft, immer bei Wettkampfveranstaltungen Dienst zu leisten, kam vom Vorsitzenden des Dogerner Radsportvereins Andreas Oberst.