Ein erfolgreiches Vereinsjahr liegt hinter dem Radsportverein Dogern. Nach der 2022 erfolgten Neukonstellation wurde das Vorstandsteam – Daniel Oberst an der Spitze, Hannelore Oberst als Schriftführerin und Herbert Siebold als Erster Beisitzer – wieder gewählt. Nach den durch Corona verursachten Einschränkungen wurde im Sommer 2022 mit einem Schnuppertraining und der Kooperation Schule-Verein der Radsport wieder belebt. Fünf Sportler zwischen sieben und zehn Jahren trainieren seit Oktober 2022 montags und freitags. Dank der Spende durch die Sparkasse konnten fünf neue Kunsträder angeschafft werden. Zudem flossen von der Vogelbacher-Zabel-Stiftung 1000 Euro für den Unterhalt des Radsportgeländes in die Vereinskasse. Erfreulich war für die Mitglieder, von Bürgermeister Fabian Prause zu erfahren, dass die Gemeinde den Pachtvertrag um 30 Jahre bis 2054 verlängert hat.

Wie die sportlichen Aktivitäten ruhten in den vergangenen drei Jahren auch die Ehrungen der Mitglieder. Diese wurden in jüngster Hauptversammlung nachgeholt. Für 25 Jahre wurden ausgezeichnet: Maximilian Götz, Sarah Siebold und Markus Winkler. Seit 40 Jahren sind Mitglied: Paul Martin, Stefan Ebner und Andreas Maier, der gleichzeitig auch für seinen Einsatz im Kunstradsport und im Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Seit 50 Jahren sind Mitglied: Herbert Francois, Karin Kuster, Elfriede Roth und Manfred Polzer. Für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Meinrad Winkler und Gisela Gantert und für 70 Jahre Werner Ebner und Peter Ebner.

In der Terminvorschau wurden der 14. Oktober als Tag für den Dogerner Herbstpokal, der Auftakt in den Advent am 25. November und am gleichen Tag der dritte Durchgang der Bezirksmeisterschaft in Wallbach genannt. Langfristige Ziele sehen Daniel Oberst und sein Vorstandsteam in der Mitgliederwerbung, Beschaffung von Vereinskleidung und der Instandhaltung und Modernisierung des Radsportgeländes.