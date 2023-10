Dogern – Der Freundeskreis des SV Dogern hatte gemeinsam mit den Fußballern zum 11. Dogermer Oktoberfäscht in die Gemeindehalle eingeladen. Nachdem die vielen Besucher die Halle auch auf dem letzten Platz gefüllt hatten, musste sogar noch weiteren der Einlass verwehrt werden. Die professionelle Oktoberfestband Alpenchilli sorgte mit einem abwechslungsreichen Programm für Unterhaltung und ausgelassene Stimmung. Viele der Besucher auch von außerhalb kommen schon seit Jahren zu diesem Oktoberevent nach Dogern. Neben dem traditionellen Maß Bier gab es wieder auch eine Auswahl an typischen kulinarischen Köstlichen aus der Festküche.

Rund 100 Personen waren in der Vorbereitung und dem gesamten Festverlauf im Einsatz. „In einer Zeit in der die Biergarnituren kaum mehr zu organisieren sind, waren wir froh, dass diese von der Vogelbacher-Zabelstiftung angeschafft und über die Gemeinde leihweise den Dogerner Vereinen seit kurzer Zeit zur Verfügung stehen“, versicherte Markus Rupp vom Freundeskreis. Er und seine Kollegen haben am Ende des ohne jegliche unangenehmen Zwischenfälle verlaufenen Festes, die vier Musiker wieder für das 12. Dogerner Oktorberfäscht am 19. Oktober 2024 vertraglich festgenagelt.