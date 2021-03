Küssaberg/Dogern vor 3 Stunden

Polizei zieht zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Positiv auf Amphetamin sowie THC (Cannabis-Wirkstoff) schlugen Drogentests bei zwei Autofahrern am Montag in Kadelburg und Dogern an. Die Weiterfahrt wurde beiden Autofahrern untersagt.