Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Dogern hat Dirigent Olaf Sperling zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des Vereins vorausgeblickt: „Wir sind gestärkt aus der Corona-Krise gekommen.“ In seinem Rückblick bat er um einen größeren Probeneifer, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Höhepunkt der Aktivitäten im vergangenen Jahr war das Kirchenkonzert am Ersten Advent, das nach mehrmaligen Absagen schließlich stattfinden konnte, wenn auch die Temperatur in der Kirche mit zwölf Grad zu wenig gewesen sei, so der Dirigent. Zahlreiche Auftritte in der Gemeinde und darüber hinaus fanden statt.

Fahrt aufgenommen habe auch die von Sarah Sperling geleitete Jugendmusik Albbruck-Dogern, die am 1. April beim Konzert in Dogern, am 13. Mai beim Konzert des Blasorchesters und am 15. Juli beim Fest des DRK Albbruck auftreten wird. Wechselweise wird monatlich in Albbruck und Dogern geprobt. Den besten Probenbesuch hatten Wolfgang Wieland, Daniel Montag und Riccarda Wichtel. Ob es zur Einführung von Mitgliedsbeiträgen für die Musiker und die Anhebung des Passivmitgliederbeitrags kommen wird, soll später entschieden werden. Dafür ist eine Satzungsänderung notwendig. Neu aufgenommen wurden Jukka und Talida Müller, Felicitas Frei und Johanna Sutter.

Bürgermeister Fabian Prause lobte das Engagement des Musikvereins, der sich nicht nur auf das Musikmachen beschränke, sondern mit weiteren Aktivitäten das Leben in der Gemeinde bereichere. Dies zeigte sich auch am positiven Ergebnis im Kassenbericht von Stefan Schlachter. Bei den Teilwahlen gab es keine personellen Veränderungen. Vorstand-extern ist weiterhin Martin Lingg, Schriftführer Sandro Koppe und Beisitzer Bernd Böhler. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Richard Eckert und Stefan Gisy.

Der Verein: Dirigent des Musikvereins Dogern ist Olaf Sperling. Geleitet wird der Verein durch ein Vorstandstrio. Am 1. April wird in der Gemeindehalle das Frühjahrskonzert stattfinden, das schon mehrfach verschoben werden musste.