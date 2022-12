von Doris Dehmel

In der letzten Sitzung des Gemeinderates Dogern vor dem Jahreswechsel blickte Bürgermeister Fabian Prause auf den Fortschritt der Arbeiten am Neubau des Feuerwehrhauses. Bis zum Ende des Jahres sind die Hauptarbeiten am Gebäude abgeschlossen.

Einbau der Küche, WC-Trennwände sowie die Endmontage der Gewerke Sanitär, Heizung, Lüftung und Elektro werden im Januar erfolgen. Die in der September-Sitzung aufgehobene Ausschreibung der Tischlerarbeiten wurde mit dem Architekten nochmals gänzlich überarbeitet und die damals noch nicht ausgeschriebenen restlichen Innentüren und Brandschutzverglasung mit eingearbeitet.

Bei der erneut erfolgten beschränkten Ausschreibung wurde der auf ursprünglich 6. Dezember festgelegte Submissionstermin auf Bitte interessierter Firmen verschoben. Die Verwaltung entschied eine Verschiebung des Submissionstermins auf den 16. Dezember, 11 Uhr.

Um weiter keine Zeit zu verlieren, beauftragte der Gemeinderat einstimmig den Bürgermeister, das Gewerk Tischlerarbeiten nach Angebotsprüfung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, soweit das Angebot im Rahmen der Kostenberechnung liegt oder nachvollziehbar abweicht.

Arbeitsvergabe für Neubaugebiet

Ebenso einstimmig erfolgte die Auftragsvergabe der Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Obere Hatteläcker II. Den Zuschlag für die Erd- und Rohrverlegungsarbeiten und Straßenbau erhielt die Bietergemeinschaft Schleith GmbH/Weber Bau GmbH zum Angebotspreis von 2.528.526 Euro brutto. Dieser Preis liegt 15 Prozent unter dem mit 2.950.000 Euro im Vorfeld vom Büro Tillig Ingenieure GmbH errechneten Betrag. Je nach Wetterlage soll im Januar 2023 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.

Zu dem mehrfach kritisierten Zeitplan für die Breitbandversorgung sei von der ausführenden Firma Stiegeler aus Schönau gegenüber der Verwaltung die Aussage erfolgt, dass mit der Ausschreibung der notwendigen Arbeiten im zeitigen Frühjahr gerechnet werde, informierte Bürgermeister Fabian Prause in der Sitzung.