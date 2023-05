Dogern – Die offizielle Übergabe und Einweihung des neuen Gerätehauses ist für die Feuerwehr wie auch die gesamte Gemeinde ein besonderes Ereignis. Mit dem neuen Domizil, in das der Umzug in den nächsten Tagen erfolgen wird, erfährt die Infrastruktur der Feuerwehr eine wesentliche Verbesserung bei steigender Einsatzfreude und Schlagkraft der Wehr.

Während am Freitagabend in der Runde der geladenen Gäste das Ereignis gefeiert wird, gibt es am Sonntag, 14. Mai, einen Tag der offenen Tür. Verbunden damit ist die Fahrzeugausstellung und ein Kinderprogramm. Um 11 Uhr spielt der Musikverein Dogern zum Frühschoppenkonzert auf und um 13.15 Uhr erfolgt die kirchliche Segnung des neuen Dogerner Feuerwehrgerätehauses. Ab 14 Uhr spielt die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl. Eingeladen sind die Besucher in die Kaffeestube. Auch gibt es an diesem Tag für die Mütter eine Muttertagsüberraschung.

Parkplätze sind westlich des Gebäudes auf der freien Fläche vorhanden und über die Baustellenzufahrt erreichbar. Weitere Parkflächen gibt es südlich der Hauptstraße östlich der bestehenden Bebauung. Einwohner haben die Möglichkeit auf dem neu angelegten Geh- und Radweg das Festgelände zu erreichen. Trotz der Coronajahre und der Folgen des Ukrainekrieges, die während der Bauphase immer wieder neue Herausforderungen für die am Bau tätigen Betriebe brachten, kam es nie zu einem Stillstand auf der Baustelle. Lediglich zeitliche Verschiebungen der einzelnen Arbeitsgänge mussten hingenommen werden. Nicht zu übersehen sind die Kostensteigerungen der einzelnen Gewerke. Waren im Wettbewerb 3.051.517¦Euro als Baukosten angenommen worden, so veränderte sich diese Zahl bis zur Kostenberechnung am 15.¦Dezember 2020 auf 3.687.219¦Euro. Nach Berücksichtigung einer Preissteigerung bis zu einer Höhe von 25 Prozent rechnet man bei der Schluss-Abrechnung mit einer Summe von 4.800.000¦Euro. Finanzielle Unterstützung vom Land kam für das Gerätehaus in Höhe von 175.000¦Euro und 25.793¦Euro für die Beschaffung des Notstromaggregats sowie die KFW-Förderung für energieeffiziente Gebäude mit dem Standart KFW-55 in Höhe von 328.017¦Euro.