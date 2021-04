von Doris Dehmel

Das Verfahren für das künftige neue Dogerner Baugebiet „Obere Hatteläcker II“ ist auf einem guten Weg. Allerdings braucht es einen großen zeitlichen Vorlauf, bis schließlich die Baumaschinen für die Erschließung und Bebauung anrollen können. „Wir sind dankbar, dass die Eigentümer der 21 einzelnen Grundstücke den Bedarf für eine Wohnbebauung erkannt haben“, sagte Bürgermeister Fabian Prause. Für das weitere Vorgehen war die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer von entscheidender Bedeutung. Nur so könne nach dem Grundsatz gehandelt werden: Neuerschließung erst dann, wenn sich alle Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden. Bereits im vergangenen Jahr hatten 13 von insgesamt 15 Grundstückseigentümer den Verkauf ihrer Flächen an die Gemeinde zugesichert.

Im Gesamten erstreckt sich die Fläche auf 2,6 Hektar, wobei die Gemeinde bereits eingangs der Verhandlungen 0,2 Hektar der Entwicklungsfläche im Eigenbesitz hatte. In seiner letzten Sitzung beauftragte der Gemeinderat die „Stadtbau Lörrach GmbH“ mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes, das örtliche Ingenieurbüro Tillig mit der Ausarbeitung der Verkehrs- und Erschließungsplanung für das Neubaugebiet „Obere Hatteläcker II“ sowie das Ingenieurbüro Holger Albicker aus Eggingen mit der SIGE-Koordination. Gemeinsam mit der Verwaltung entschied der Gemeinderat für das städtebaulich Entwurfskonzept dem Stadtplanungsbüro Planungsparameter mitzugeben.

Das Baugebiet Die Gemeinde Dogern wird sich mit dem Baugebiet „Obere Hatteläcker II“ weiter nach Westen hin ausdehnen. Im ersten Schritt sollen 2,6 Hektar von der insgesamt sechs Hektar großen Entwicklungsfläche erschlossen werden. Straßenmäßig erfolgt die Anbindung an die südlich verlaufende Albbrucker Straße. Kontakt: Gemeinde Dogern 07751/8318-0.

Geschosswohnungsbau für Eigentums- oder Mietwohnraum, Einfamilienhäuser, Doppel oder Reihenhäuser sollen möglich sein, wobei die Wohnformen der Umgebung und Wohnsituation an die angrenzende Bebauung angepasst sein soll. Die verkehrsmäßige Anbindung des Neubaugebietes wird an die „Albbrucker Straße“ erfolgen. Entsprechend dem gültigen Flächennutzungsplan ist eine Entwicklungsfläche von sechs Hektar vorgesehen, so dass für die vor der Realisierung stehende Bebauung eine Erweiterungsmöglichkeit nach Westen hin vorzusehen ist.

Denkbar wäre in dem neuen Wohnquartier im Außenbereich einen gebietsintegrierten generationenübergreifenden Kommunikationsraum zu schaffen. Zu berücksichtigen ist eine nachhaltige Bauleitplanung mit entsprechenden Vorschlägen und Möglichkeiten. Dabei beschloss der Gemeinderat bereits im Vorfeld ein klares Verbot von Schottergärten. Mit einer versiegelungsarmen Planung soll natur- und artenschutzrechtlichen Belange unterstützt und einer sommerlichen Überhitzung entgegengewirkt werden. Planerisch zu berücksichtigen sind auch die Starkregenvorkommen.