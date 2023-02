Wenige Wochen nach dem positiv verlaufenen Jubiläumsnarrentreffen freute sich der Präsident der Dogerner „Wiischmöckcher“, Volker Ebi, dass der Bunte Abend in der Gemeindehalle noch nie von so viel Publikum besucht war als jetzt zwei Jahre nach fastnächtlicher Abstinenz.

Tanz und Show waren angesagt und auf der Bühne wechselten sich die Auftritte der Dogerner Fastnachtsakteure ab. Ebi freute sich, dass sich wieder mehrere Vereine einklinkt hatte und hofft, dass die Vereinsgemeinschaft künftig noch weiter zusammen wachse.

Zukunft der Narretei gesichert

Während viele Vereine über Nachwuchssorgen klagen, bewiesen die „Wiischmöckcher“ mit dem von dem kleinen Milan Ebi vorgetragenen Trinkspruch und der von seinem Bruder Silas vorgetragenen Büttenrede, dass hier die Narretei einer guten Zukunft entgegengeht. Sagte der 13-jährige Silas bei allen kritischen Bemerkungen über seine Eltern, dass er am Ende doch dankbar sei für den übertragenen Fastnachtsbazillus.

Sportlich zeigten sich die Damen des TV Dogern, ehe die männlichen „Wiischmöckcher“ auf die Gunst des Publikums hofften. Wenn sie auch mit ihrem tänzerischen Auftritt punkten konnten, so hatten sie nach dem Auftritt der weiblichen „Wiischmöckcher“ doch das Nachsehen. Flott und einfallsreich bewiesen die Damen ihr Showtalent, was ihnen schließlich den Sieg und die Einladung zu einem Fünf-Gänge-Menü gekocht von den Zweitplatzieren, einbrachte.

Dass dem „Rüttibuckgeist“ in der Vergangenheit nichts verborgen blieb, bewies Lisa Jehle in ihrem großartigen Vortrag. Sie hatte die DRK-Mitglieder bei deren Übung ebenso beobachtet wie die Feuerwehr, die zum Narrenfeuer in Albbruck ausrücken wollten und eine Kuchenbäckerin Vanillzucker einfach mit Backpulver verwechselt hatte.

Nach dem Auftritt vom „Frauenchörle“ starteten die Albbrucker „Siedlergirls“ und ihrem Flug über den Wolken eine tolle Nummer. Erst nach einer Zugabe konnten sich die „Chutzebach Dänzer“, unter die sich auch Bürgermeister Fabian Prause gemischt hatte mit ihrem „Skandal um Rosi“ von der Bühne verabschieden.

