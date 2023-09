Der neunte Sedus-Run war erneut ein voller Erfolg. Besser hätten die Wetterverhältnisse nicht sein können, um die vorgegebenen Strecken vom Sedus-Werksgelände an der Christof-Stoll-Straße, in Richtung und entlang des Rheins und wieder zum Ausgangsort zurückzulegen. Gleichzeitig fand der Familientag statt, der reichlich von den Mitarbeitern und ihrem Anhang genutzt wurde. Viele fleißige Hände waren notwendig, um den optimalen Ablauf der Veranstaltung zu garantieren. Allein 15 Rotkreuz-Mitglieder waren vor Ort, um an den Streckenposten Hilfe zu gewährleisten, wenn diese notwendig gewesen wäre.

Gruppen und Einzelkämpfer am Start

Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen, teils als Mitglied von Mannschaften, oder als Einzelkämpfer und eine starke Nordic-Walking-Gruppe waren bei der sportlichen Veranstaltung am Start, um so auch die eigene Leistungsstärke zu testen und am Ende natürlich eine gute Platzierung zu erreichen.

64 Teilnehmer starteten auf der zehn Kilometer langen Strecke, wo Katja Köpfer bei den Frauen der Sieg sicher war vor Julia Berger und Christine Böhler. Sieger bei den Männern wurde Michael Ebner vor Pirmin Höfler und Sebastian Strauch. 40 Personen liefen eingeteilt in zehn Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern im Firmenlauf. Diesen gewann das Team Adler Schwarzwald 1 vor dem Polizeipräsidium Freiburg und dem Team Läuft wie geschmiert.

Gymnastik vor dem Start sorgte für Stimmung und sportliche Fitness | Bild: Doris Dehmel

Auf der 5000-Meter-Strecke waren 107 Teilnehmer unterwegs. Siegerin wurde Anne Bölle vor Elisabete Silva und Kerstin Matt. Bei den Männern war Johannes Kaiser Schnellster, vor Marcel Weber und Yves Torpes. Dieser war Bester in der Schülerwertung vor Jakob Konter und Lian Stohler und Teil der siegreichen Eulenhof-Mannschaft, die sich vor den Mannschaften der Volksbank und der Arbeitsagentur etablierte. Bei den Schülerinnen lagen Magdalena Neuser und Aimee Merkt vorne.

Landratsamt gewinnt vor Caritas

45 Teilnehmer hatten sich auf die 4,8 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke begeben. Am Ende siegte das Team Landratsamt Waldshut V vor dem Team Caritas Work Life und den Herzdamen. In der Einzelwertung dominierten Monika Kaiser, Nicole Schäfer und Brigitte Gnann und bei der männlichen Konkurrenz Rainer Granacher, Thomas Maier und Ulf Weinert.

In der Gruppe der Jüngsten waren 22 Jungen und Mädchen am Start. Nach der 600-Meter-Strecke landeten Hanna Vatter, Ella Morawietz und Malea Strauch auf den vorderen Rängen. Luc Arzner, Samuel Pecoraro und Jakob Mutter führten bei den Jungs die Siegerwertung an. 54 Kinder kamen auf der 1200 Meter langen Strecke ins Ziel. Raphael Knecht belegte dabei den ersten Platz vor Leo Brutschin und Kalle Zell. Bei den Mädchen konnte sich Lotte Konter über den ersten Platz freuen. Sie erreichte das Ziel vor Matilda Werdin und Elea Miklo.