von Doris Dehmel

Kalt waren die Temperaturen in der Kirche, aber mit dem abwechslungsreichen Programm wurde den Konzertbesuchern rasch warm ums Herz. Mit den vom MV Dogern bereitgelegten Decken konnten sie sich von Beginn an wohlfühlen.

Unter der Leitung von Dirigent Olaf Sperling und bestens auf diesen Anlass vorbereitet, hatten die Musikerinnen und Musiker entsprechend dem Motto „Bergzeit“ das Publikum mitgenommen in die Alpen. Nach dem Eröffnungsstück „Choral Alpin“ von Walter Tuschla begann die Reise mit dem „Glasier Express“ von Larry Neek und gipfelte in einem ersten Höhepunkt in der von Armin Kofler geschriebenen Komposition „Alm“. Bereichert mit verschiedenen Solis erlebten die Konzertbesucher musikalisch die imposante Bergwelt.

Nachdem mit der Filmmusik aus der bekannten Fernsehserie „Heidi“ bei vielen Besuchern Kindheitserinnerungen wach geworden waren, führte die Reise aus den Schweizer Bergen zurück in den Schwarzwald nach St. Märgen. Mit dem Stück „Silva Nigra“ aus der Feder von Markus Götz interpretierte das Orchester mit höchster Konzentration in musikalischen Bildern, wie es ist, wenn das Dorf erwacht, Musiker auf Wanderung gehen, im Kloster einen Abstecher machen und den Tag auf dem Rossfest ausklingen lassen. Dabei dürften dem aufmerksamen Publikum auch die sanften Töne des Kuckucks nicht entgangen sein.

Mit „Schlittenfahrt in den Alpen“ hatte Ellen Ekert, die durch das Programm führte, das letzte offizielle Stück angekündigt. Schlittenglocken erklangen, die Peitschen knallte und selbst das Wiehern der Pferde war zu hören in dem Stück von Alfred Bösendorfer. Mit überwältigendem Applaus wünschte sich das Publikum ein weiteres Stück als Zugabe, die mit „Mountain Wind“ erfüllt wurde.

Der Musikverein Dogern hat Corona bedingt in der Vergangenheit seine Aktivitäten stark anpassen müssen. Das Vorstandstrio und Dirigent Olaf Sperling hatten entschieden die Reihe der künftigen Veranstaltungen mit dem diesjährigen Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Clemens in Dogern zu eröffnen. Eigener Nachwuchs kommt aus der Jugendmusik Albbruck-Dogern.