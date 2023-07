Ab dem neuen Kindergartenjahr 2023/24 werden in Dogern die Elternbeiträge erhöht. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dem Beschluss voraus ging eine längere Diskussion. Diese war angeheizt worden durch einen dem Gemeinderat vorgelegenen Brief von Eltern, die sich für eine Anpassung der Beitrag um vier Prozent aussprachen. Letztlich entsprach der Gemeinderat mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung, der eine Erhöhung von 8,5 Prozent vorsieht.

Dies bedeutet, dass bei einer Betreuungszeit von 6/6,5 Stunden ab drei Jahren für das erste Kind 151 Euro und für Krippenkinder ab einem Jahr in der selben Zeit 445 Euro Euro zu entrichten sind. Für Kindergartenkinder mit einer Betreuungszeit von sieben Stunden werden 176 Euro fällig und für Krippenkinder ebenfalls in der verlängerten Öffnungszeit 519 Euro. Für jedes weitere Kind einer Familie reduzieren sich die Elternbeiträge. Auch in dem vom DRK-Kreisverband Waldshut getragenen Waldkindergarten sind die Beiträge entsprechend.

Bürgermeister Fabian Prause machte in der Diskussion deutlich, dass mit dem Umzug des Kindergartens St. Sebastian in den neu zu bauenden Kindergarten nochmals die Betreuungszeiten an den wachsenden Bedarf angepasst werden sollen.

Beschlossen wurde vom Gemeinderat auch eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung für das kommunale Betreuungsangebot an der Grundschule Dogern.