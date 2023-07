Die Sedus Stoll AG bestellte im Rahmen ihrer jüngsten ordentlichen Hauptversammlung am Stammsitz in Dogern Andrea Wisk als neues Aufsichtsratsmitglied. Die Diplom-Innenarchitektin aus dem westfälischen Lippstadt folgt auf Werner Blanke, der nach sechsjähriger Tätigkeit sein Amt niederlegte, wie die Sedus mitteilt. Wisk ist neben ihrer neuen Funktion auch Mitglied im Beirat der Karl Bröcker Stiftung, so die Sedus.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Andrea Wisk“, wird Klaus Eisele als Vorsitzender des Aufsichtsrates zitiert. „Sie verfügt über eine umfangreiche Expertise in den Bereichen Interior Design und Innenarchitektur und wird mit ihrem Know-how die Arbeit des Aufsichtsrates bereichern.“

Nach Angaben auf der Homepage ihrer eigenen Firma absolvierte Wisk 1981 bis 1984 Ausbildungen zur Bürokauffrau und zur Tischlerin, 1984 bis 1989 studierte sie Innenarchitektur an der Fachhochschule Detmold. Danach arbeitete sie als Innenarchitektin in den Büros Di Napoli in Berkeley/Kalifornien und Wescho in Hagen, ehe sie 1993 ihr eigenes Büro gründete mit Sitz zuerst in Geseke und seit 2007 in Lippstadt.