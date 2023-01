Kennen Sie das auch? Das alte Bad hat die besten Jahre hinter sich und ist nicht mehr schön anzusehen. Die Fugen lassen sich schwer reinigen, sind undicht und in manchen Ecken macht sich Schimmel breit. Auch der Einstieg in die alte Wanne oder Dusche ist zu hoch und beschwerlich. Diese Probleme sind typisch für ältere Badezimmer – dennoch scheuen sich viele Personen vor einer Badsanierung. Zu groß ist die Angst vor Lärm, Schmutz oder dem Koordinieren verschiedener Gewerke. Das muss nicht sein!

Viterma hat nachhaltige Badlösungen entwickelt, die rasch und unkompliziert umgesetzt werden. Die Handwerker benötigen nur wenige Tage, um aus der alten Badewanne eine neue Wohlfühldusche zu machen. Egal, ob man einen Teil des Badezimmers renovieren möchten oder sich für eine Komplettbadsanierung entscheidet, bei Viterma profitieren die Kunden von einer Badsanierung mit nur einem Ansprechpartner. Das spart Zeit und Geld und schont die Nerven.

Viterma Badexperte Norbert Wassmer: „Wir haben in den letzten Jahren ein Badsanierungskonzept auf hohem Niveau entwickelt. Diese einzigartige Vorgehensweise erlaubt es uns, den Alltag im Bad zu erleichtern. Durch den bodenebenen Einbau der rutschhemmenden Dusche ist das neue Badezimmer zukunftssicher und bietet auch mit nassen Füßen einen sicheren Stand.“

Individuelle Beratung

Der Weg zum neuen Wohlfühlbad beginnt mit einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin in den eigenen vier Wänden. Dort untersucht ein Viterma-Experte die aktuelle Badsituation und nimmt Maß. Anschließend wird gemeinsam mit dem Kunden das neue Wohlfühlbad geplant. „Wir wissen, dass man sich Skizzen meist nur schwer vorstellen kann, deshalb erhalten die Kunden eine fotorealistische Vorschau des neuen Badezimmers. So sehen die Kunden, wie das neue Bad mit barrierefreier Dusche aussieht“, so Norbert Wassmer. Ab hier können sich die Kunden entspannt zurücklehnen, während Viterma alle weiteren Schritte übernimmt, die zur Badrenovierung notwendig sind. So wird die rutschhemmende und ebenerdige Dusche sowie das Viterma Wandsystem maßgefertigt. Zusammen mit den Armaturen und der weiteren Badausstattung werden diese bereitgestellt. Zum vereinbarten Umbautermin erscheinen die Handwerker pünktlich beim Kunden zu Hause und decken zunächst alle Laufwege mit einem Schutzvlies ab. Zudem wird eine Staubschutztüre installiert, damit der Schmutz nicht aus dem Bad in die benachbarten Räume getragen wird. Nach Abschluss der Arbeiten wird das neue Bad grundgereinigt und es findet eine Endabnahme durch das Viterma-Team statt.

Ein Ansprechpartner

und zum Festpreis

Die Vorteile einer Badsanierung mit Viterma liegen, so das Unternehmen auf der Hand. Von der Kontaktaufnahme über die kostenlose und unverbindliche Beratung bis zum Umbau ist Viterma Ihr einziger Ansprechpartner. Dank der Festpreisgarantie kann der Kunde sicher sein, nie mehr als den zuvor vereinbarten Preis zu bezahlen, so das Unternehmen. Zudem erhalten die Kunden zehn Jahre Garantie auf Viterma Produkte.

„Natürlich wissen wir, wie wichtig ein regionaler Ansprechpartner bei einem solch umfangreichen Thema wie einer Badsanierung ist. Aus diesem Grund gibt es bei Viterma nur einen Badberater, der sich um alle Wünsche kümmert und einen unkomplizierten Ablauf garantiert.“

Infovortrag: Wer mehr über das Sanierungskonzept von Viterma erfahren möchte, kann sich bei den Infovorträge zum Thema „Wir machen Ihr Bad fit für die Zukunft“, informieren. Dort erfahren die Teilnehmer, was bei einer Badrenovierung zu beachten ist und wie rasch und unkompliziert eine Badrenovierung mit Viterma möglich ist.

Vorträge

Freitag, 13. Januar: HVT-Studio, Kupferschmidstraße 86, Waldshut-Tiengen

HVT-Studio, Kupferschmidstraße 86, Waldshut-Tiengen Samstag, 14. Januar: „eightyniners meet & eat, Schaffhauser Straße 121, Bad Säckingen.

Die Vorträge beginnen an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr. Um kostenlose Anmeldung unter Telefon 07751/926¦91¦00 wird gebeten.