Nachdem der Vortrag von Notar im Ruhestand Bernhard Götz zum Thema Patientenverfügung ein großer Erfolg war und über 50 Personen sich umfassend informieren konnten, gibt es am kommenden Dienstag, 14. Februar, um 18 Uhr im Sitzungssaal der Dogerner Gemeindehalle einen weiteren Vortrag „medizinische Aspekte der Patientenverfügung“ mit dem Mediziner Georg Picha. Der Referent wird sich auf medizinische Belange fokussieren und sich der Kernfrage annehmen: „Was passiert eigentlich im Notfall, wenn ich im Formular das ein oder andere ankreuze oder eben nicht.“ Eingeladen zu dieser von 60plus organisierten Veranstaltung sind nicht nur Senioren, sondern auch jüngere Personen, Vertraute und Verwandte, um später in der familiären Diskussion ein gemeinsames Grundverständnis zu erlangen, um so im Notfall die individuellen Interessen bestmöglich wahrnehmen zu können.