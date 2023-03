Nachdem die Handels- und Gewerbegemeinschaft sich in ihrem Bestand aufgelöst hatte und von der Gemeindeverwaltung beim Herbstfest 2022 die Organisation des Flohmarktes in der Dorfmitte selbst in die Hand genommen wurde, war im vergangenen Jahr durch den Unternehmerstammtisch eine neue Plattform gestartet worden, mit der regelmäßige Austauschmöglichkeiten zwischen Gewerbetreibenden aus der Gemeinde genutzt werden sollen.

Auf Einladung von Bürgermeister Fabian Prause nutzten örtliche Betriebsinhaber auch den zweiten Unternehmerstammtisch. Damit verbunden war ein von Geschäftsführer Fabian Kummle im Erweiterungsbau des Möbelmarkts begleiteter Rundgang, der einen interessanten Einblick hinter die Kulissen gewährte. Deutlich wurde, dass mit dem Unico im zweiten Obergeschoss des Gebäudes die Gemeinde um ein Restaurant reicher geworden ist, das Platz für 150 Gäste bietet, die über einen gesonderten Zugang auch außerhalb der Öffnungszeiten des Möbelmarktes die Gastronomie besuchen können.