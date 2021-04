von Doris Dehmel

Die Corona-Schnelltests werden in der Zahnarztpraxis MKG Hochrhein in der Hauptstraße 25 in Dogern durchgeführt. Erforderlich ist eine Terminreservierung bei der Gemeinde Dogern (Telefon 07751/8318-0).

Testzeiten sind in dieser Woche am Mittwoch, 21. April, von 11 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 22. April, von 10 bis 12 Uhr und Freitag, 23. April, von 11 bis 12 Uhr. In der nächsten Woche sind die Testtermine am Montag, 26. April, von 11 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 28. April, von 10 bis 11 Uhr, am Donnerstag, 29. April, von 12 bis 13 Uhr und am Freitag, 30. April, von 12 bis 13 Uhr. Eine Ergänzung weiterer Termine wird rechtzeitig bekannt gegeben.