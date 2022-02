von Doris Dehmel

Künftig werden die Gemeinde Dogern und die Siedlergemeinschaft noch enger zusammenrücken. „Wir sind froh das Siedlerheim als Notunterkunft für den Waldkindergarten nutzen zu können“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause jüngst in der Hauptversammlung des Vereins. Er kündigte eine Optimierung des Siedlerspielplatzes noch in diesem Jahr an.

Im 45. Jahr ihres Bestehens hielt die Siedlergemeinschaft bei ihrer Hauptversammlung gleich auf zwei Jahre Rückschau. „Vieles konnte gar nicht oder in abgeänderter Form coronabedingt weg vom üblichen Jahresprogramm stattfinden“, versicherte Vorsitzender Karl Bockstaller. Gesellige Anlässe litten sehr unter den Einschränkungen. Das traditionelle Fischessen wurde als „Forelle to Go“ angeboten. Anstelle des üblichen Jubilarnachmittags wurden 2020 Kuchen und Sekt nach Hause gebracht. Entsprechend der Vorgaben fanden im letzten Jahr wie das Paella-Essen hauptsächlich als Freiluftveranstaltungen statt.

Gartenbegehungen fanden ebenso das Interesse der Mitglieder wie die Feuerlöscherprüfung. Kürbisschnitzen kam bei den Kindern ebenso gut an wie der Besuch vom Ökomobil während des Dogerner Kindersommers. Die Frühjahrs- und Herbstputzete konnten durchgeführt werden. Beim Weihnachtsmarkt waren die Siedler mit dabei und der Nikolaus machte für die Kinder im Siedlerheim Station. All diese Aktivitäten sind auch wieder für dieses Jahr geplant, nach Möglichkeit außerdem jeweils am ersten Freitag im Monat der Siedlerstammtisch.

Gewählt wurden ins Vorstandsteam: Karl Bockstaller, Gisbert Sperling und Marcus Werner zu Vorsitzenden, Sabine Morchner bleibt Kassiererin und Monika Weiss behält den Schriftführerposten. Beisitzer sind Dietmar Ebner, Bernd Wichtel, Kristina Knapp und Simone Schneble.