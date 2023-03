Großes Thema in der Gemeinderatssitzung in Dogern war der Gemeindewald. Revierförster Wolfgang Walz, der im Laufe des letzten Jahres die Zuständigkeit des Dogerner Forstes übernommen hat, legte das Ergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2022 vor.

1008 Kubikmeter Holz waren auf der Holzbodenfläche von 149 Hektar eingeschlagen worden, was hinter dem jährlichen Soll von 1356 Kubikmeter liegt. Speziell der Jungbestandspflege habe man sich auf den nach dem Sturm Lothar und den im Jahr 2000 entstandenen Schadflächen gewidmet. Dafür entstanden Kosten in Höhe von 3007 Euro. Für den Waldwegebau waren 12.676 Euro aufzuwenden. Betriebssteuern und Beiträge schlugen mit 3259 Euro zu Buche und der Verwaltungskostenanteil lag bei 9853 Euro. Ein wesentlicher Posten auf der Einnahmenseite war die Aufarbeitungsprämie für Käferholz in Höhe von 13.442 Euro. Am Ende ergab sich nach dem Überschuss aus der Holzernte in Höhe von 33.770 Euro ein Rechnungsergebnis von 17.778 Euro, das im laufenden Jahr nach Einschätzung des Revierleiters übertroffen werden dürfte. Derzeit laufe ein großer Hieb auf einer mit vielfach überalterten Bäumen. Wenn die angepeilte Holzmenge durch etwa 40 Holztransporter abgefahren sei, stehe das Herrichten der Wege in diesem Bereich an. „Künftig werden die Einnahmen aus der Holzernte zurückgehen, die staatliche Förderung aber steigen“, versicherte Wolfgang Walz. Der Vollzug 2022 sowie der Forstbetriebsplan 2023 wurden einstimmig vom Gemeinderat gebilligt.

Die Möglichkeit aus der Bundesförderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ finanzielle Unterstützung zu erhalten, schilderte Forstamtsleiter Markus Rothmund. Die geforderten Kriterien werden derzeit im Dogerner Gemeindewald größtenteils schon erfüllt. Praktizierender Naturverjüngung kommt ebenso eine besondere Bedeutung zu wie der natürlichen Waldentwicklung, den standortheimischen Baumarten und der Baumartendiversität, die sich auf 40 Arten ausdehnt.

Seit Jahren wird auf Kahlschlag verzichtet und auch ein Totholzrefugium war vor Jahren ausgewiesen worden. Um den Förderrichtlinien gerecht zu werden, sind pro Hektar fünf Habitatbäume auszuwählen, was mit der Kennzeichnung der 650 Bäume zu einem zusätzlichen Kostenaufwand führt. Die Rückegassenabstände sind mit Blick auf die Bodenverdichtung auf 40 Meter zu vergrößern. Um der Pflicht nach einer Stilllegungsfläche von 7,5 Hektar nachzukommen, haben der Revierleiter und der Leiter der Forstbehörde bereits eine solche Fläche im Blick. Eine Doppelförderung für Waldflächen ist ausgeschlossen, sodass weiter Ökopunkte für die Stilllegungsflächen zu erwarten sind.

Im kommenden Jahr startet die Forsteinrichtung für Dogern neu. Darin wird auch festgelegt, wie sich der Wald in den nächsten zehn Jahren entwickeln soll. „Das Ökosystem hält den ­Klimaveränderungen nicht stand“, so Wolfgang Walz. Fichtenbestände werden bis auf kleinere Gruppen weiter abnehmen. Dogern sei ein sehr guter Waldstandort, so der Förster. Die Leistung der Böden bringe eine starke Holzmenge hervor. Was ökologisch wertvoll sei, bringe aber auch eine geringere ökonomische Wertigkeit. Beschlossen wurde vom Gemeinderat, entsprechend der zu erfüllenden Vorgaben auf einer Fläche von 156 Hektar des Gemeindewaldes die neue Fördermöglichkeit zu beantragen.