von Doris Dehmel

Auf Initiative der Betreuerinnen der Kindergruppe der Dogerner Freiwilligen Feuerwehr schloss sich auch die Wehr dem Spendenaufruf eines Logistikunternehmens aus Stühlingen an. Dieses hatte um Sachspenden gebeten, die direkt an die Menschen in der Ukraine weitergeleitet wurden. Kurzer Hand wurde das Dogerner Gerätehaus in eine Annahmestelle umfunktioniert.

Dank der großen Resonanz in der Bevölkerung und der überwältigenden Bereitschaft den Menschen in Not zu helfen, hatten die Helfer und Helferinnen alle Hände voll zu tun um zu sortieren und verpacken und den Sprinter der Dogerner Feuerwehr zu beladen und gleich mehrfach zum weiteren Transport nach Stühlingen zu schicken. Mit Kleidung, Decken, Schlafsäcken, Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmittel gefüllt, drohte dass „Lager“ bald aus allen Nähten zu platzen, so dass tags darauf weitere Fahrten notwendig wurden.

Diesmal mit einem LKW der Fahrschule und dem Transporter des gemeindlichen Baubetriebshofs. Für Bürgermeister Fabian Prause war die Aktion ein Zeichen dafür, dass die Menschen in schwierigen Zeiten bereit seien, anderen zu helfen. Sein besonderer Dank galt den Initiatorinnen der Aktion der Feuerwehr, dem DRK und allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstützung, die eine so schnelle und pragmatische Hilfe für die Menschen in der Ukraine überhaupt erst möglich gemacht hätten.