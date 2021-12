von Doris Dehmel

Der Gemeinderat hat im Juli 2020 beschlossen, das Gebiet „Obere Hatteläcker II“ in Dogern als Entwicklungsfläche auf einer Fläche von 2,6 Hektar zur Bebauung freizugeben. Die Gemeinde ist mittlerweile alleinige Eigentümerin dieses Geländes. Bereits im März dieses Jahres erfolgte der Einstieg in die Bauleitplanung. Die vom Stadtplanungsbüro Lörrach GmbH erarbeiteten städtebaulichen Entwicklungskonzepte wurden jetzt dem Gemeinderat vorgestellt.

Beschleunigtes Verfahren Mit dem Grunderwerb für das geplante Baugebiet „Obere Hatteläcker II“ am westlichen Ortseingang von Dogern direkt an der Verbindungsstraße nach Kiesenbach gelegen, sind sämtliche vorgesehenen Bauplätze im Gemeindebesitz. Da die bebaubare Grundstückstückfläche weniger als 10.000 Quadratmeter beträgt, besteht die Möglichkeit, das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach 13b BauGB durchzuführen, was eine deutliche Vereinfachung des Verfahrens darstellt.

Diese Konzepte richten sich im Groben nach den vom Gemeinderat für die Gebietsplanung festgelegten Parametern. Mit Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern soll hier eine gute soziale Mischung erreicht werden. Die Erschließung ist von der Albbrucker Straße her über eine westlich liegende Haupterschließungsstraße vorgesehen. Die östlich nahezu parallel verlaufende verkehrsberuhigte Anwohnerstraße könnte Fuß- und Radverbindungen vorbehalten werden. Das Bestandsgebiet soll an das nördliche Planungsgebiet im Alltag ebenfalls nicht für den motorisierten Verkehr angebunden werden. Der vom Gremium geforderten Erweiterbarkeit des Baugebiets nach Westen hin sind die Planer ebenso nachgekommen wie der Schaffung von Aufenthaltsplätzen und Kinderspielflächen.

Die Interessenten

Auf dem Areal sollen 2,1 Hektar als Wohnflächen dienen. Groß sei das Interesse von Bauwilligen an dem Gelände. 130 Interessenten hätten sich bereits bei der Gemeindeverwaltung gemeldet, berichtete Bürgermeister Fabian Prause in der Gemeinderatssitzung. Wobei 102 Bauwillige den Fokus auf ein Einfamilienhaus richteten. In den Grundstücksverhandlungen sei für ein Doppelhaus und vier Einfamilienhäuser das Vorkaufsrecht verbrieft worden.

Nächster Schritt

Wenn auch noch Einzelheiten endgültig festzulegen sind, so fand der Entwurf für das von bis zu 220 Einwohnern zu belegende Wohngebiet mit entsprechenden Stellplätzen und drei Tiefgaragen die Zustimmung des Gemeinderats. Somit wird das entsprechende Bauleitplanverfahren eingeleitet, in dem im Bereich der Nachhaltigkeit neben der Dichte vor allem auch der Umgang mit den Ressourcen, Bepflanzung und Dachformen sowie -nutzungen eine weitere Rolle spielen werden.