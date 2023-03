Der Blick auf die Zeit nach den coronabedingten Beschränkungen ließ in der Hauptversammlung des Männergesangvereins Liederkranz eine positive Bilanz erkennen. Mit dem Auftritt beim befreundeten Männerchor in Leibstadt wurde an frühere Erfolge angeknüpft. Seit der vergangenen Hauptversammlung hatten sich die Sänger zu 32 Proben sowie zu vier Sonderproben getroffen. Sechs Mal war man gemeinsam aufgetreten, hatte am Dorffest teilgenommen, während der Dorfführung mit Heinrich Dold viel Interessantes erfahren, am Adventsmarkt mitgemacht, ebenso beim diesjährigen Dogerner Narrentreffen. Hinzu kamen einige Arbeitseinsätze.

Als ein tolles Comeback bezeichnete Dirigent Ulrich Tomm das Jahreskonzert 2023. Die Freimaurergesänge sollen bei Auftritten in Bad Säckingen und Tiengen wiederholt werden. Der Chor verfüge über ein ausgewogenes Stimmenverhältnis auf gutem Niveau. Vorsitzender Bernd Bauer lobte den Dirigenten wie auch die beiden Vize Wolfgang Hauser und Benno Reinhard. Gut gewirtschaftet hatte Kassierer Lothar Widmer, was ihm Kassenprüfer Detlef Kaleja bescheinigte. Zum weiteren Kassenprüfer wurde Wilhelm Herrmann gewählt.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden der Tenor Peter Adeler und der Basssänger Paul Martin mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Bürgermeister Fabian Prause hatte viel Lob für den Verein dabei. Den für die Dorfgemeinschaft wichtigen Verein wolle die Gemeinde weiterhin unterstützen.

Der Männergesangverein hat seine Vereinsheimat seit 1852 im Gasthaus Hirschen. Weltliche und kirchliche Anlässe werden musikalisch mitgestaltet. Mit dabei ist der Verein wieder beim Adventsmarkt. Eine dreitägige Sängerreise führt zu den Sängerfreunden nach Ensdorf. Das nächste Jahreskonzert findet am 20. Januar 2024 statt.