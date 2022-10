von Doris Dehmel

Der Geschichtsverein Hochrhein hat wieder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Nach dem sich in der vorherigen Hauptversammlung niemand bereit erklärt hatte, diesen Posten zu übernehmen, war es innerhalb der letzten zwölf Monate gelungen, mit Dominik Rimmele das Amt neu zu besetzen. Er wurde wegen Krankheit in seiner Abwesenheit einstimmig in kleiner Runde gewählt. Zur diesjährigen Hauptversammlung hatte man sich im Gasthaus „Hirschen“ in Dogern zusammengefunden.

Vorsitzender Günter Hoffmann bedauerte, dass auch unter den Vereinsmitgliedern die Zahl der Corona-Infektionen wieder angestiegen sei, was zur Abwesenheit einer größeren Zahl von geschichtsinteressierten Mitgliedern führe. Weshalb auch auf die ursprünglich geplante Besichtigung der Einungsmeisterstube in dem historischen Gasthaus verzichtet werden müsse.

Verzichtet werden musste auf die Vorstellung des Jahrbuchs 2021. Die neue Ausgabe mit vielen Autoren wird mit 280 Seiten umfangreicher erscheinen als bislang. Gedacht ist an eine Auflage von 200 Stück. „Unsere Jahrbücher sind in Coronazeiten stärker gefragt als früher“, so Günter Hoffmann. Erfreulich sei auch, dass sogar von der Uni Basel und Zürich immer wieder Exemplare angefordert würden.

Der Kassenbericht von Carmen Behringer zeigte ein positives Ergebnis, aus ihm ging auch hervor, dass die Kosten für das Jahrbuch gestiegen sind. Dies habe dazu geführt, dass der Bezugspreis der erweiterten Ausgabe für die Mitglieder auf 12 Euro angehoben werden müsse.

2024 soll das 50-jährige Bestehen des einst auf Anregung von Alois Nohl und Fritz Schächtelin gegründeten Geschichtsvereins gefeiert werden. Dazu soll eine Jubiläumsausgabe mit Artikeln früherer und aktueller Autoren aufgelegt werden. Eine Arbeitsgruppe wird sich mit der Ausgestaltung des Jubiläums befassen und sich hierfür erstmals Ende Oktober treffen.

Im November steht eine Lesung aus Tagebüchern an. Im Dezember wird die Ausgabe des Jahrbuches 2022 mit einem Vortrag verbunden. Im Februar soll die Betrachtung der Karte des „Schwäbischen Kreises“ im Mittelpunkt stehen, ein 300 Jahre altes Werk, das als Vorläufer der Deutschland-Karte gilt.

Das Archiv des Geschichtsvereins Hochrhein ist zuletzt aus Nachlässen stetig gewachsen. Es wird von Engeltje van Kreuningen aus Eggingen verwaltet. Gegründet wurde der Verein 1974 im Gasthaus „Mange“ in Grießen. Kontakt: hoffmann.cbconsult@gmail.com