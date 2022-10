von Doris Dehmel

Der Förderverein Grafschaft Hauenstein und Einung Dogern hat zu einer historischen Dorfführung eingeladen. Dabei wurde den Teilnehmern rasch klar, dass kein besserer Begleiter als Heinrich Dold über die Historie der Gemeinde hätte berichten können. Entstanden war das Dorf im Rhein auf Auen. Vielleicht waren sie mit dem lateinischen Begriff „Duo Augia“ benannt, was zu dem Namen Togeren und dem späteren Dogern geführt habne könnte.

Veränderungen brachte das 15. und 16. Jahrhundert. Aus dem ursprünglichen Fischerdorf am und im Rhein wurde das Weindorf am nördlichen Ortsrand und später die Landwirtschaft in der Mitte des Dorfes. Diese wird auf zwei Bauerhöfen beidseits des Ortskerns nördlich der Bebauung und in Nähe zum Rhein heute noch betrieben.

Die erste Kirche war am Rhein aus Holz errichtet worden, am Rhein folgte eine weitere. Beim Rundgang durch die 1775 geweihte Pfarrkirche St. Clemens machte Dold auf deren historische und künstlerische Bedeutung aufmerksam. Auf dem Weg zu den historischen Häusern galt der Blick der unteren Mühe, dem Landgasthof „Hirschen“, der früheren Wirtschaft „zum Greifen“ und dem Speichergebäude. Vorbei an der oberen Schmiede wurde beim Einungsmeisterdenkmal ein Halt eingelegt, dann folgte der Schlusshock.