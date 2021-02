von Doris Dehmel

Die Gemeinde Dogern steht vor großen Investitionen, für die bereits die Planungen angelaufen sind oder längerfristigen Vorhaben, die unaufschiebbar sind. Nach dem die Corona-Pandemie auch für die Gemeindekasse ihre Spuren hinterlassen hat und künftig die Gewerbesteuereinnahmen eher rückläufig sind, wurden vom Kämmerer Stefan Schlachter die Zahlen für den Haushalt der Gemeinde Dogern für das Jahr 2021 mit einer gewissen Vorsicht betrachtet. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 248.891 Euro. Eine Zahl, die sich nach den ordentlichen Erträgen von 5.924.360 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.173.251 Euro ergibt.

Am Ende des Finanzhaushaltes steht ein Minus von 3.330.842 Euro. Ein Betrag, der sich vor allem aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, in der angenommenen Höhe von 3.561.115 Euro ergibt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 5.697.577 Euro und die Höhe der gesamten Auszahlungen in diesem Bereich bei 5.467.304 Euro. Die gesamthaften Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 593.985 Euro angenommen und die Auszahlungen für Investitionen liegen bei 4.155.100 Euro, was schließlich einen Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 3.561.115 ergibt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßen sind keine vorgesehenen. Wie Bürgermeister Fabian Prause riet auch Rechnungsamtsleiter Stefan Schlachter die finanzielle Entwicklung genau im Auge zu behalten, zumal die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 schon auf 1.925.000 Euro festgesetzt wurde. Bei den Einnahmen war bei den Steuersätzen von einer Höhe von 310 Prozent bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und 350 Prozent für die Grundsteuer B ausgegangen worden.

Der Wirtschaftsplan 2021 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung beläuft sich im Erfolgsplan auf 234.040 Euro und im Vermögensplan auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 155.717 Euro. Kreditaufnahmen für Investitionen sind in Höhe von 78.892 Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 50.000 Euro festgesetzt.