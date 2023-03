Anlässlich des diesjährigen Weltgebetstags hat die evangelische Auferstehungskirche sich jüngst bei seinem Gottesdienst mit Gebeten, Liedern und Texten von taiwanischen Christinnen befasst. Gefeiert wird der Tag weltweit, in unzähligen Gottesdiensten machen die Beteiligten die Verbundenheit mit den Frauen deutlich. In der evangelischen Auferstehungskirche in Dogern hatte das örtliche Weltgebetstags-Team mit Frauen verschiedener Konfessionen einen sehr gut besuchten Gottesdienst angeboten. Es hatte sich dabei nach der Liturgie der aus dem demokratischen Inselstaat stammenden Frauen gerichtet. Damit bekräftigt wurden weltumspannende gemeinsame Anliegen mit Gebeten, Liedern und Spenden für eine bessere Zukunft der Frauen und ihrer Familien. Auch der anschließende Imbiss mit taiwanischen Spezialitäten wurde gerne angenommen. Begleitet wurde dieser bei gemütlicher Runde mit einem Tischgebet. Zudem gaben Bilder und Texte zum Betrachten einen weiteren Einblick in das Leben in Taiwan.