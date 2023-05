Bei einem Tag der offenen Tür können am Sonntag, 14. Mai, die Besucher während eines Rundgangs durch das neue Feuerwehrhaus Dogern einen Blick in die neue Unterkunft der Feuerwehr werfen. Um 11 Uhr startet der Tag mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Dogern. Um 13 Uhr kommt es zu den Ansprachen und Segnung des Gerätehauses, ab 14 Uhr spielt die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl. Bereits gestern Abend gab es einen Festakt zur Einweihung. Die Einweihung des Feuerwehrgerätehauses ist für die gesamte Gemeinde etwas ganz Besonderes, wird damit doch die Schlagkraft der Wehr weiter erhöht. Gleichzeitig ist die optimierte Infrastruktur für die Feuerwehr und ihre Mannschaft ein Glücksfall.

Nach dem Spatenstich im September 2021 hatte mit dem Bau des Feuerwehrhauses eines der größten Bauprojekte in den letzten 15 Jahren seien Lauf genommen. Pandemie, erhebliche Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung der einzelnen Gewerke und die sich in ungeahntem Umfang nach oben bewegenden Baupreise machten das Ganze zu einer echten Herausforderung für die Gemeinde und die Planer. War man im Dezember nach Ende des Architektenwettbewerbs von einer geschätzten Bausumme von 3,051 Millionen Euro ausgegangen, so war diese Zahlen ein Jahr später bei der Kostenberechnung mit 3,687 Millionen Euro bereits überholt. Lieferengpässe und teures Baumaterial führten zu einer Kostensteigerung bis zu 25 Prozent. Fördermittel vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 175.000 Euro für das Gebäude und 25.793 Euro für das Notstromaggregat sowie die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude in Höhe von 328.017 Euro schmälern die Investitionskosten der Gemeinde Dogern. Schon bald wird es mit dem Kindergartenneubau eine weitere große Baustelle geben.