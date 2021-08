von Doris Dehmel

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Dogerner Feuerwehr standen Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen. „Ihr seid die Ersten, die da sind, wenn Hilfe und Unterstützung in Notsituationen gebraucht wird“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause und erinnerte dabei auch an das letzte Hochwasser. Hier spüre man, dass anderen zu helfen, für die Mitglieder eine Herzensangelegenheit sei.

Er lobte auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und das gute Miteinander in der Vorbereitung für das neue Feuerwehrgerätehaus. Wenn wegen Corona auch vieles nicht stattfinden konnte wie üblich, so sei es doch mit viel Engagement gelungen, die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu beleben. Obwohl die geselligen Anlässe in den vergangenen Monaten ausgefallen sind, fiel der Kassenbericht von Ralf Strohbach positiv aus.

Neu in der Feuerwehr

Neu in die Dogerner Feuerwehr aufgenommen wurden Jan Schmidt, Simon Vögtle, Nico Schäfer und in Abwesenheit Tikail Bagdat. Kommandant Andreas Rogg dankte allen Aktiven, die im Anschluss befördert wurden. Besonders dankte er seinen beiden Stellvertretern Andreas Maier und Martin Behrend. Die beiden Zugführer bewiesen stets aufs Neue ihre große Unterstützung und wurden zu Brandmeistern befördert. Jan Schmid, Dominik Bär und Niklas Binkert wurden zum Feuerwehrmann befördert und Johannes Albiez und Felix Bockstaller zum Oberfeuerwehrmann. Zur Hauptfeuerwehrfrau wurde Ramona Maier befördert, Hauptfeuerwehrmänner sind nun David-Lukas Cigolla und Patrice Mutter.

„Ihr seid der Garant für die Sicherheit in der Gemeinde“, lobte Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger. Er warb für ein gutes Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen, wie sie in der Ausbildung bislang nicht vorkamen.