von Doris Dehmel

Das zehnte „Dogermer Oktoberfäscht“ hat zahlreiche Besucher in die typisch bayrisch-zünftig dekorierte Gemeindehalle gelockt, wo ausgelassene Stimmung herrschte. Der Förderverein des SV Dogern als Veranstalter hatte im Vorfeld Bedenken, dass die Besucher nach der zweijährigen Pause wieder kommen würden. Doch die Gäste strömten schon kurz nach der Hallenöffnung herbei. Bunt gemischt war das Publikum. Frauen im Dirndl sorgten ebenso für ein buntes Bild wie Männer in Lederhosen. Es passte alles zusammen.

Die vierköpfige Band Alpenchili trieb bei ihrem Auftritt in der Dogerner Gemeindehalle die Stimmung auf den Siedepunkt. | Bild: Doris Dehmel

Als besonders positiv stellten sich auch in diesem Jahr der Vorverkauf und preisreduzierte Gruppenpreise heraus. Auch viele auswärtige Besucher mischten sich unters Publikum und nutzten noch als letzte Chance den Eintritt an der Abendkasse. Auf der Bühne gab die Oktoberfestband Alpenchili ihr Bestes, die vier Musiker liefen zur Hochform auf. Währenddessen kam das Küchenpersonal ziemlich ins Schwitzen. Hähnchen vom Grill waren ebenso gefragt wie andere kulinarische Köstlichkeiten. Am Zapfhahn lief das Bier praktisch ohne Unterbrechung in die Maßkrüge.