von Doris Dehmel

Der „Schmudo“ (Schmutziger Donnerstag) als lautstarker Auftakt der Fastnacht wird in diesem Jahr in Dogern ausfallen. Dem Fassfriedle, der traditionellen Dogerner Fastnachtsfigur bleibt in diesem Jahr der Auftritt ebenso verwehrt. Da die Corona-Auflagen nicht einzuhalten sind, haben die Wiischmöckcher und Wiidüüfel ihre öffentlichen Aktivitäten auf Null heruntergefahren.

„Es tut schon weh, auf alles verzichten zu müssen“, bekannte der Narrenpräsident Volker Ebi. Besonders schade sei es, dass der sich in den vergangenen Jahren immer positiver entwickelnde Bunte Abend in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Trotz allem sollte man aber auch in Dogern nicht ganz auf die fünfte Jahreszeit verzichten, sind sich die Narren einig.

Böög-Wettbewerb

So wurde die Bevölkerung im Dorf aufgerufen, die Häuser bunt und närrisch zu schmücken und einen eigenen Böög vor die Haustür zu setzen. Eine Jury wird dann bei ihrem Rundgang durch den Ort die fastnächtlichen Gestalten begutachten und bewerten. Dabei werden die schönsten drei Exemplare mit einem Preis bedacht.

Um zumindest den Kindern das fastnächtliche Erlebnis in diesem Jahr nicht ganz vorzuenthalten, haben die Dogerner Narren außerdem beschlossen, gemeinsam mit der Schule und der Gemeindeverwaltung die Schulkinder mit kleinen Fastnachtstüten zu überraschen. Auch dem Kindergarten werden von den Narren Süßigkeiten vor die Tür gestellt.