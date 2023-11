Ausverkauft war die Dogerner Gemeindehalle bei der Premiere des Dreiakters „Pension Schöller“. Unter den vielen Besuchern konnte die Vorsitzende des Dogerner Kommödles, Monika Karle, auch Theatergruppen aus der Region begrüßen. Wer sich mit dem Besuch des Dreiakters noch einen unterhaltsamen und heiteren Abend gönnen möchte, hat hierzu noch am heutigen Donnerstag, morgen Freitag und schließlich noch am Samstag, 4. November, jeweils ab 19.30 Uhr Gelegenheit.

Viel Bewunderung erntete Gerhard Weissenberg für seinen authentisch gespielten Sprachfehler. Rechts die Autorin Gabi Flügel.

Einmal mehr liefen die Akteure auf der Bühne zur Hochform aufgelaufen. In langer Vorbereitung hatten sie die Requisiten zusammengetragen, die Kulissen entworfen und in Eigenregie aufgebaut. Und dies exakt dreimal, da sich jeder der insgesamt drei Akte an einem anderen Ort abspielt.

Das Publikum ist begeistert

Regisseurin Marion Blossei war es erneut gelungen die Rollen ausgezeichnet zu besetzen. Erfahrene Schauspieler sorgten mit ihren Auftritt ebenso für Spannung wie solche, die auf der Dogerner Theaterbühne einfach unverzichtbar sind. Voller Neugier warteten die Besucher auf deren Auftritt. Immer wieder spendete das Publikum voller Begeisterung Szenenapplaus.

Einen unterhaltsamen und heiteren Abend erlebten die Besucher bei der diesjährigen Premiere „Pension Schöller“, bei der die Akteure ihr Bestes gaben.

Schauplatz des turbulenten Geschehens war Hamburg, wo der Apfelbauer Philipp Klapproth, (Klaus Reuther) angereist war und erleben musste, dass sich seine Erwartungen nicht nach Wunsch entwickelten. Immer wieder kam es zu besonderen Begegnungen, bei denen Philipps Neffe (Daniel Link) ebenso mitmischte wie dessen Freund und Kunstmaler (Björn Baumann). Als Pensionswirt war Eberhard Schöller (Giorgio Sebastini) aufgrund des sich steigernden Durcheinanders völlig überfordert. Bei ihm hatte sich Großwildjäger (Pierre Öschger) ebenso eingemietet wie der Major a.D. Michael Kreutzpointer. Die Schriftstellerin Josephine Wölfl (Gabi Flügel) tat mit ihrer ausgeprägten Neugierde ihr Übriges. Wegen eines Sprachfehlers musste der verhinderte Schauspieler (Gerhard Weissenberger) auf eine große Karriere verzichten. Spezielle Heiratspläne hatte Amalie Pfeiffer (Rita Dühmke) mit ihrer Tochter Amalies (Daniele Wählt), mit denen im Alten Land auf dem heimischen Hof des Apfelbauern Schwester Ulrike (Monika Karle) und ihre Tochter Ulrike (Katharina von dem Bussche) konfrontiert wurden.