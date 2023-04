Der Musikverein Dogern hatte bereits vor den Corona-Beschränkungen sein Konzert geplant und konnte erst nach mehreren Verschiebungen jetzt das Publikum in der Dogerner Gemeindehalle musikalisch in die Welt der Drachen entführen. Für die Jungen und Mädchen der Jugendmusik Albbruck Dogern war dies das erste große Konzert, das sie eröffnen durften und für einige das erste überhaupt.

Recht hatte der Vorsitzende Martin Lingg, als er die Gäste zu einem fabelhaften Konzert begrüßte. Abwechslungsreich und mit heiteren Ansagen entführte der Musikverein Dogern nach dem Konzertmarsch „The Unicorn“ die Besucher in die Schweizer Bergwelt. Im Spannungsfeld zwischen Wahrheit , Legende und Mysthik stand „Pilatus: Mountain of Dragons“, eine Herausforderrung für das von Olaf Sperling geleitete Orchester, das dieser voll gerecht wurde. Bilder, wie der Aufstieg in der Morgendämmerung auf den Berg, wurden abwechselnd von den unterschiedlichen Registern und Solisten dargestellt. Nach den „Highlights from Harry Potter“ erklang die „Märchen Polka“, die das Geschwisterpaaar Talida und Yuka Müller stimmlich bereicherten. Nach „How to Train your Dragon“ und „The never ending Story“ durften die Zuhörer das Zusammentreffen von „Nessaja“ und „Tabaluga“ miterleben. Das Program sollte mit „Dragonfly“ enden. Es folgten aber mehrere Zugaben.