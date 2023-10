Zur Feier des 35-jährigen Bestehens der Partnerschaft begleiteten aus Le Grand Lemps Bürgermeisterin Geraldine Bardin-Rabatel und Partnerschaftspräsident Alain Blondel eine große Reisegruppe nach Dogern. In einem Workshop suchten aus Dogern Bürgermeister Fabian Prause, Gemeinderäte, Partnerschaftsvorsitzender Michael Wiedemer und sein Team zusammen mit den Franzosen nach Wegen, um die nächste Generation für die Partnerschaft zu gewinnen.

Die Bedeutung der Partnerschaft gerade in Zeiten in denen weltweit Kriege zunähmen, wurde am Sonntag beim Festakt in der Gemeindehalle hervorgehoben. Bürgermeister Prause betonte: „Die Partnerschaft ist ein Zugewinn für die Gemeinde und jeden Einzelnen.“

Ähnlich würdigte auch Bartin-Rabatel die langjährige Verbundenheit. Sie hatte neben einer Freundschafts-Bank 35 gelbe Rosenstöcke eingepflanzt. Die Bürgermeisterin trug sich ins Goldene Buch der Gemeinde Dogern ein, ehe sie und Bürgermeister Prause die Jubiläumsurkunden unterzeichneten.

Landrat Martin Kistler, selbst ein Dogerner, stellte die Verbundenheit heraus, der man sich immer wieder bewusst werden soll. Das gemeinsame Europa sei eine Chance und gleichzeitig große Verpflichtung. Demokratie werde in den beiden Partnerstädten mit Leben erfüllt und durch Friede und Freundschaft weiter getragen.

Einzigartige Erlebnisse und wunderschöne Emotionen hätten in den vergangenen 35 Jahren die Verbindungen bereichert, versicherte Partnerschaftsvorsitzender Wiedemer. Durch zuletzt unvorstellbare kriegerische Ereignisse auch in Europa werde das Völkerrecht mit Füßen getreten. „Vor diesem Hintergrund ist das Band der Freundschaft zwischen Dogern und Le Grand Lemps wichtiger denn je.“

Die Besucher hatten zuvor die Höchenschwander Strohskulpturen besucht. Im Feuerwehrhaus hatten die Wiischmöckcher ein Buffet organisiert. Der Musikverein Dogern gestaltete am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst ein Frühschoppenkonzert.