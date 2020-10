von Doris Dehmel

Aufgrund des breiten Angebotes, das künftig noch durch den Fitnessparcours ergänzt werden wird, steigt die Frequentierung des Dogerner Mehrgenerationenplatzes und damit auch der Wunsch aus der Bevölkerung nach der öffentlich zugänglichen Toilettenanlage. Bereits in der Haushaltsberatung für das laufende Jahr waren 120.000 Euro hierfür eingeplant und die Gemeinde mit der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten beauftragt worden. An dessen Ende dürfte nun nach Vorlage mehrerer Alternativvorschläge und nach dem Beschluss des Gemeinderates das endgültige Aus hierfür stehen.

Alternative Lösung

Gleichzeitig wurde beschlossen, auf die bislang schon zumindest während der Öffnungszeiten des Vereinsheims der Fußballer zu benutzende WC-Anlage mittels Schildern hinzuweisen und den kürzesten Weg dort hin auszuloten wie es bereits mit dem Vorstand des SV Dogern abgesprochen sei. „Diese Lösung müssen wir jetzt einfach probieren“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause. Für ihn sei der Wunsch nach einer zusätzlichen WC-Anlage auf dem Mehrgenerationengelände zwar berechtigt, aber dessen Realisierung aus Kostengründen nicht denkbar. Dabei seien vor allem die jährlichen Unterhaltskosten, die für eine zumutbare Benutzung und Voraussetzung wären mit bis zu 20.000 Euro jährlich in der aktuellen und weiterhin unklaren finanziellen Situation für die Gemeinde nicht zu schultern.

Voraussetzung für jede andere Entscheidung, die zu einer baulichen Infrastrukturverbesserung führen würde, wäre ohne Änderung des rechtskräftigen Bebauungplanes „Ewis – Unter der Ewis“ nicht möglich. Diese wären in einer Höhe von 4000 Euro inbegriffen in den Anschaffungskosten, die als Modullösung im Fertigbau oder ToiToi-Toilettenanlage bei rund 130.000 Euro liegen würden. Auch die in ihrer Anschaffung wesentlich günstigeren Kompost-WC Anlagen waren für den vorgesehenen Verwendungszweck von den Herstellern selbst als ungeeignet betrachtet worden.