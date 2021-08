von Doris Dehmel

Viele fleißige Hände haben dafür gesorgt, dass das Familienzentrum Nr. 4 in Dogern auf eine zweijährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Speziell während der Pandemie haben sich viele in die Aktionen eingeklinkt, um für Ältere und Personen, die ans Haus gebunden waren, Einkäufe zu erledigen, ihnen mit den „Sonntagskörbchen“ eine Freude zu bereiten und Kontakte lebendig werden zu lassen.

Die Aktivitäten

Bei gemeinsamen Treffen, aber auch in Heimarbeit waren Masken genäht worden und einige neue Projekte Corona-konform umgesetzt. In ihrem Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die neue Ideen einbrachten und sich engagierten, erinnerte die Initiatorin des Familienzentrums, Annette Sperling, an die letzten schwierigen Monate.

„Unsere Kindersachentauschbörse war gefragt wie nie zuvor“, und auch der Fairteiler, der in Kooperation mit der Nachhaltigkeitsgruppe bestückt wird, werde gut angenommen. Die Gruppe um die beiden Familienbesucherinnen wachse weiter und die Zahl der Internetlotsen wird steigen. Geplant sei, in Kürze das Repaircafé zu eröffnen und den Eltern- Kind-Spielplatztreff zu ergänzen.

Zukunftspläne

„Wir hoffen, dass das Angebot in unserem offenen Wohnzimmer wieder belebt werden kann in unserem Familienzentrum.“ Dies liegt in der Hand der Caritas Hochrhein und wird von der Gemeinde Dogern unterstützt. An den geplanten Investitionen für den barrierefreien Zugang und den Lift möchte sich der Rotary Club Waldshut-Bad Säckingen auch beteiligten.

„Je mehr wir über die Einrichtung erfahren, desto spannender wird es“, sagte der Präsident Ulf Tonne beim Sommerfest, das Rotary-Freunde organisiert haben für alle, die sich im Familienzentrum Dogern einbringen. Bürgermeister Fabian Prause bezeichnete sie als „Engel“, die sich immer wieder dort für eine gute Sache einsetzen, wann und wo sie gebraucht werden.