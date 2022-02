von Doris Dehmel

Das Familienzentrum Dogern erhält ein Offenes Wohnzimmer mit barrierefreiem Zugang. Hier sollen sich alle Generationen wohlfühlen können. Was bisher in einem räumlich begrenzten Provisorium eingerichtet war, wird jetzt nicht nur durch weitere Räume ergänzt, sondern vor allem auch für weitere Besuchergruppen zugänglich sein. „Dank der großzügigen Spenden regionaler Firmen, Privatpersonen und Institutionen kann mit dem Umbau in der kommenden Woche begonnen werden“, versichert Annette Sperling, Leiterin des Dogerner Familienzentrums. Es wird betrieben vom Caritasverband Hochrhein, der auch für den Umbau der angemieteten Räume zuständig ist.

Besondere finanzielle Unterstützung kam vom Rotary-Club Waldshut-Säckingen. Mit den gespendeten 15.000 Euro kann der dringend notwendige Hublift angeschafft werden. Rund ein Drittel dieses Betrages kommt vom Rotary Distrikt. „Besonders in Corona-Zeiten wird die Wichtigkeit eines Familienzentrums, das generationsübergreifend im sozialen Bereich einer Kommune wirkt, deutlich“, bekennt sich Rotary-Präsident Ulf Tonne zum Projekt. Das Dogerner Familienzentrum wurde 2018 eröffnet und sieht seine Kernaufgaben in der Begegnung unterschiedlicher Kulturen und Generationen, Vernetzung und Bildung und Beratung. Vergrößert hat sich in der Vergangenheit der Kreis von ehrenamtlich Engagierten, die zur Verfügung stellen wo Hilfe gebraucht wird. Trotz Corona waren in letzter Zeit „mit Abstand“ verschiedene Aktivitäten möglich wie die Kindersachen-Tauschbörse, der Fairteiler, der Kleinkind-Spielplatztreff und Einkaufspatenschaften.

„Unser Kernbereich ist das Offene Wohnzimmer“, versichert Sperling. Diese bislang auch durch zusätzliche Angebote genutzten Räumlichkeiten dienen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, austauschen, kreativ oder einfach nicht alleine sein wollen. Durch den Umbau entsteht im Tiefparterre des 1905 errichteten Gebäudes ein 35 Quadratmeter großer barrierefreier Begegnungsraum mit Sanitäreinrichtungen, ein eigener über eine Rutsche erreichbarer Spielbereich für Kinder, ein Bistrobereich. Der Multi-Funktionsbereich soll dem Repair-Café ebenso dienen wie als Ort für Vorträge, Projekte oder Selbsthilfegruppe.

Ohne die Unterstützung durch Helfer und Spender der Umbau so nicht möglich. Spenden können auf das Konto des Caritasverbands Hochrhein überwiesen werden (IBAN: DE 91 6845 2290 0026 011999 BIC: SKHRDE6WXXX Verwendungszweck: Umbau Familienzentrum Dogern).