von Doris Dehmel und Gregor Müller

Mit dem symbolischen Spatenstich begannen die Bauarbeiten für das Feuerwehrgerätehaus in Dogern. Neben Bürgermeister Fabian Prause empfanden dies auch Feuerwehrkommandant Andreas Rogg und seine beiden Stellvertreter Andreas Maier und Martin Behrend als einen besonders erfreulichen Anlass.

Seit Jahren war eine neue Unterkunft für die örtliche Feuerwehr das drängende Thema in der Gemeinde. Einige Umbauvarianten an dem bisherigen Standort waren diskutiert worden, bis der Gemeinderat im November 2018 schließlich den Neubau des Gerätehauses beschloss. Architektenwettbewerb und Auftragsvergabe an das Architekturbüro Frohwin Lüttin aus Konstanz und die erforderliche Erschließungsplanung schlossen sich an.

Sobald die Erschließung des Geländes einschließlich des neuen Rad- und Gehwegs fertiggestellt ist, wird in einem ersten Schritt die Errichtung der Fundamente folgen. Vorgesehen ist, dass die Feuerwehr ab Ende 2022 ihr Domizil beziehen kann. Dann werden die 42 aktiven Mitglieder und die 42 Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendfeuerwehr optimale Unterbringungsmöglichkeiten vorfinden.

Drei Fahrzeuggaragen mit Nebenräumen wie Werkstatt, Lager, Lagebesprechungs- und Schulungsräume umfasst der Neubau. Für dieses gibt es eine gemeinsame Heizzentrale mit der westlich davon geplanten neuen Kindertagesstätte. Zur Eigenstromerzeugung soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

Gerechnet wird mit einem Investitionsvolumen von 3,7 Millionen Euro – eine Landesförderung von 175.000 Euro wird erwartet.

