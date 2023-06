Beim Rückblick auf die geleisteten Einsätze im vergangenen Jahr, die Neubeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs und vor allem das Engagement im Zusammenhang mit der Realisierung des neuen Feuerwehrhauses hat Kommandant Andreas Rogg in der Hauptversammlung der Dogerner Feuerwehr seiner Mannschaft gedankt. Erfreulich sei auch, dass die Zahl der Mitglieder, nicht zuletzt durch die beiden neu Aufgenommenen Tobias Ebi und Meta Mutter, konstant blieb, erklärte Feuerwehrkommandant Andreas Rogg weiter.

Von den insgesamt 108 Mitgliedern der Feuerwehr Dogern sind laut Rogg 22 Jungen und Mädchen mit einem Altersdurchschnitt von acht Jahren in der Kindergruppe. 27 Jugendliche mit durchschnittlich zwölf Jahren sind in der Jugendgruppe. Das Durchschnittsalter der 46 Aktiven liegt bei 36 Jahren und in der Altersabteilung sind 13 Mitglieder mit durchschnittlich 72 Jahren.

Nach der Mindestdienstzeit und dem erfolgreichen Besuch der vorgeschriebenen Lehrgänge wurden Annika und Laura Welte zu Feuerwehrfrauen und Frank Arzner zum Feuerwehrmann befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Benjamin Probst. Für sein 40-jähriges Engagement in der Feuerwehr, davon viele Jahre als Kommandant der Betriebsfeuerwehr der ehemaligen Albbrucker Papierfabrik, wurde Harald Glück mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Bei der Ehrung weiterer langjähriger Mitglieder der Dogerner Feuerwehr erhielten das Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Zugehörigkeit Martin Behrendt, Stefan Maier, Stephan Ritter und Jürgen Steßl.