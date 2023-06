Zwar hatten sich Gemeindeverwaltung und Gemeinderat ein größeres Interesse an dem E-Car-Sharing in Dogern erhofft, waren aber trotzdem dann alle doch der Meinung, dass es zur Vertragsverlängerung mit der „my-e-car GmbH“ kommen soll. Trotz der vier Monate, in denen die Gemeinde Dogern keinen Defizitausgleich leisten mußte, liegen die Benutzerzahlen immer noch unter den vom Betreiber vorausgesetzten zehn Personen. Das vor dem Rathaus stehende Fahrzeug wird in der Regel monatlich von sechs bis acht Personen benutzt. Allgemein war man sich in der Ratsrunde einig, dass sich dieses Projekt stärker entwickeln und mehr beworben werden sollte.

Hatte die Gemeinde bislang ein Defizit von bis zu 350 Euro im Monat zu tragen, so wird in dem Verlängerungsvertrag jetzt ein Ausgleich seitens der Gemeinde in Höhe von 200 Euro vereinbart. „Wir wollen das Projekt weiterhin positiv begleiten“, so Bürgermeister Fabian Prause. Die von Rechnungsamtsleiter Stefan Schlachter vorgestellten Zahlen waren aus dem Jahr 2022. Nachdem das erste E-Auto Anfang des Jahres in ein Zugunglück verwickelt war, konnte das E-Car-Sharing erst wieder im Frühjahr angeboten werden.