von Doris Dehmel

Zum 17. Mal findet von 9. bis 26. August der Dokiso – Dogerner Kindersommer statt. Teilweise mehrfach klinken sich die örtlichen Vereine und Gruppen in das Programm ein. Die Kinder dürfen beispielsweise am 9. und 10. August beim Gemeinde-Schulküchenteam in der Schulküche kochen und essen. Am Dienstagvor- und Nachmittag, 10. August, lädt der Turnverein die Ferienkinder zu Spiel und Spaß in die Gemeindehalle ein.

Das Programm

Am 11. August ist Treffpunkt beim Pater-Gerster-Haus, um zu der von der Bücherei organisierten Märchen-Rallye durchs Dorf zu starten. Die Kinderkirche lädt am gleichen Tag von 15 bis 16 Uhr zum Clowntheater Kakerlaki in die Gemeindehalle ein. Beim Musikverein und beim Familienzentrum ermittelt Kommissar Sax während einer Rallye und Instrumentenvorstellung.

Wissenswertes

Naturkosmetik ganz einfach selbst machen heißt es bei der katholischen Frauengemeinschaft am 13. August. Die Narrzunft Dogerner Wiischmöckcher veranstaltet am 14. August eine Spiel-und-Spaß-Rallye. Während eines Tags auf dem Biohof können die Kinder auf dem Eulenhof viel Wissenswertes über die Natur erfahren. „Der Wald vor meiner Haustüre“ heißt es am 17. August, wozu das Forstamt einlädt.

Sport und Entdecken

In der Fußballschule des Sportvereins können die fußballbegeisterten Kinder am 18. August beim Training und Konditionsübungen mitmachen. Goldschürfen am Rheinufer steht am 19. August mit dem Einungsmeister auf dem Plan. Das Ökomobil ist am 20. August bei der Siedlergemeinschaft zu Gast. Abenteuer bei den Pfadfindern im großen Geländespiel ist am 21. August bei den Pfadfindern DPSG St. Clemens auf dem Pfadfinderplatz zwischen Dogern und Albbruck angesagt.

Die Anmeldung

Am 24. August lädt der Kirchenchor zum Sing- und Spielenachmittag ins Pater-Gerster-Haus ein. Die Feuerwehr auf unterschiedlichste Weise erleben können die Kinder am 25. August. Mit dem Besuch auf dem Bauhof der Gemeinde am 26. August endet der diesjährige Dokiso. Die Teilnahme bei den meisten Veranstaltungen ist gratis. Anmeldeschluss auf dem Rathaus Dogern ist Mittwoch, 4. August.