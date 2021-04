von Doris Dehmel

Das Defizit beträgt 9779 Euro. „Hier wird an der Gebührenschraube gedreht werden müssen“, so Schlachter. Wegen der Umstellung der Gemeindefinanzen auf das kaufmännische Buchhaltungssystem habe es den zeitlichen Verzug gegeben für die Präsentation der Gemeindefinanzen. „Ich rechne aber damit, noch vor der Sommerpause die Jahresergebnisse 2020 dem Gemeinderat vorlegen zu können“, so der Kämmerer.

Die Bilanzsumme beim Wasser-Etat beträgt 1.120.330 Euro. Davon entfallen auf das Anlagevermögen 913.560 Euro. Dem gegenüberstehen das Eigenkapital mit 552.700 Euro, Zuschüsse in Höhe von 1076 Euro, Rückstellung 12.300 Euro und Verbindlichkeiten mit 554.252 Euro. Der Summe der Erträge mit 235.378 Euro stehen Aufwendungen von 245.157 Euro gegenüber. Dies bedeutet einen Jahresverlust von , was dazu führte, dass an der Schraube des Wasserbezugspreises gedreht werden müsse.

Einstimmig akzeptierte der Gemeinderat auch den Haushalts-Abschluss 2019, der liquide Mittel in Höhe von 2.591.935 Euro und einen Überschuss in Höhe von 238.249 Euro ausweist. „Bei allem Optimismus müssen wir damit rechnen, dass das Corona-Jahr 2020 und die Folgejahre nicht spurlos an den Gemeindefinanzen vorbeigehen wird“, betonte Bürgermeister Fabian Prause mit Blick auf mögliche Mindereinnahmen und die dringend nötigen Investitionen.