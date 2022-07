Dogern – Nach langer coronabedingter Zwangspause gibt es endlich wieder am 9. und 10. Juli das Dogerner Dorffest. Die teilnehmenden Vereine hoffen, auf dem zum Festplatz umgestalteten Hallenvorplatz, viele Besucher begrüßen zu können. Dabei gibt es für Gäste jeden Alters abwechslungsreiche Unterhaltung. Mit dem Fassanstich am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Fabian Prause nimmt das Dorffest 2022 seinen Lauf. Für Unterhaltung sorgen der Kinderchor Dogern, die Jugendmusik Albbruck-Dogern und verschiedene Brassgruppen aus der Region.

Mit dem Frühschoppen um 11 Uhr startet der Dorffestsonntag. Dabei wird der Musikverein Dogern aufspielen und mit einer musikalischen Vielfalt für Unterhaltung sorgen. Zum musikalischen Ausklang des Festes wird gegen Abend die bekannte Gruppe „Noochschlag“ aus der Nachbarschaft sorgen. Kinderschminken, eine Kreativwerkstatt, das Kinderkarussell und eine Schnitzwerkstatt bieten eine Vielfalt an Unterhaltungsmöglichkeiten für die kleinen Besucher.

Die teilnehmenden Vereine geben sich auch in diesem Jahr wieder viel Mühe, um für eine kulinarische Vielfalt zu sorgen. So gibt es am Stand der Narrenzunft „Wiischmöckcher und Wiidüfel“ Schupfnudeln und leckeren Obstsalat und eine Sektbar. Leckeres vom Grill und Pommes sowie eine große Auswahl an Getränken bietet der Männergesangverein „Liederkranz“ an. Am Stand vom Freundeskreis Dogern/LGS werden Crêpes frisch gebacken und verschiedene Käsesorten angeboten. Neben französischem Wein wird hier auch der Kräuterlikör „Chartreuse“ angeboten.

Die Steuerungsgruppe Fairtraide und Nachhaltigkeit bleibt mit ihrem Angebot biologisch, fair, regional ihrem Motto treu und serviert neben einem indonesischen Reisgericht selbst gemachte Limonade und Eistee. Eine große Auswahl an Kuchen erwartet die Besucher am Stand vom Turnverein, wo es neben Kaffee auch Getränke gibt.

Ganz auf Getränke konzentriert hat sich der Sportverein Dogern. Beim Radsportverein werden Burger angeboten und am Stand vom Musikverein gibt es neben Pizza auch Waffeln und leckere Bowle. Die Pfadfinder werden mit ihrer Auswahl durstige Besucher an ihren Stand locken. Während die Narrenzunft ein Glücksrad aufstellt, ist das örtliche DRK wieder mit einer großen Tombola mit dabei. Der Kindergarten St. Clemens freut sich in der Kreativwerkstatt und beim Kinderschminken über viele kleine Festbesucher und das Familienzentrum bereichert das kreative Geschehen mit einer Schnitzwerkstatt.