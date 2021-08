von Doris Dehmel

Hinter dem Rathaus ist in Dogern der neue Standort von my-e-car. Zunächst für zwei Jahre testet die Gemeinde das Angebot des Carsharing, also das Teilen eines Autos. Ein Renault Zoe 50 und die Ladesäule mit zwei Ladeplätzen stehen bereit. Rathaus-Mitarbeiter werden das Elektroauto, das der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, für Dienstfahrten nutzen. „Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit my-e-car den Bürgerinnen und Bürgern in Dogern ein klimafreundliches Mobilitätsangebot machen können“, sagte Bürgermeister Fabian Prause bei der Übergabe des Fahrzeuges.

Kilometerpreis berechnen

Er hofft, wie auch die Nachhaltigkeitsgruppe Dogern, die von Anfang an bei der Planung dabei war, dass das Angebot gut angenommen wird. „Carsharing ist eine der vielen Facetten zum Thema nachhaltige Mobilität“, sagte Markus Uhlenbock-Ehnes von der Nachhaltigkeitsgruppe. Gerade wo der Zweitwagen nur als Notnagel zum Einsatz komme, biete Carsharing eine wirtschaftlich interessante Alternative. Er machte auf eine Plattform zur Berechnung für alle, die ihre Situation analysieren möchten, aufmerksam (https://dogern.nachhaltigkeitsgruppe.org/berechnung-der-Kilometerkosten).

Der Ablauf

Der Renault Zoe 50 verfüge über eine Reichweite von maximal 350 Kilometern. Dabei sei das Ladesäulennetz von Energiedienst in Südbaden flächendeckend und etwa im Abstand von zehn Kilometern stehen die Ladesäulen, so Werner Zehentner, Geschäftsführer von my-e-car. Nach einmaliger Führerscheinkontrolle in einer Registrierungsstelle erhalten Neukunden ihre persönliche Kundenkarte und somit den Zugang zum gebuchten Fahrzeug, wo sich Autoschlüssel und ein Chip zum Laden befinden. In Dogern erfolgt die Registrierung im Rathaus.

Die Ladung

An den Naturenergie-Ladesäulen laden E-Autos zertifizierten Ökostrom, den das Wasserkraftwerk Rheinfelden erzeugt. Rund zwei Stunden dauert es, den Akku des neuen Dogerner E-Cars für eine Strecke bis zu 350 Kilometer aufzuladen. Für my-e-car-Kunden sind die Ladegebühren bereits im Mietpreis enthalten.