Vom herrlichem Herbstwetter ermutigt, bummelten viele Besucher über den Dogerner Flohmarkt, auf der Suche nach echten Raritäten, Nostalgischem, Spielsachen, alten und teilweise sogar noch originalverpackten Haushaltsgeräten und allerlei Dekoartikeln. In weiten Teilen der Hauptstraße herrschte reges Marktgeschehen. Zahlreich waren Teilnehmer auch von außerhalb gekommen, um ihre Waren anzupreisen. Nicht nur in die eigene Tasche wurde dabei gewirtschaftet. Auch die Organisation „Frauen in Not“ konnte vom Dogerner Flohmarkt profitieren. Mitglieder der Frauengemeinschaft hatten einen großen Bücherstand aufgebaut und mit dem unterschiedlichen Lesestoff die Besucher angelockt. So manche Großeltern nahmen Vorlesebücher für die Kleinen mit nach Hause. Mit jedem verkauften Buch, wuchs auch der Inhalt in der Spendenkasse. Verbunden war mit dem am westlichen Ortseingang stattfindenen Herbstfest auch der Sonntagsverkauf auf dem gesamten Gemeindegebiet.